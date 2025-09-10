Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del segundo miércoles 2x1 en Superboletos el día de hoy 10 de septiembre. Como cada semana, esta boletera te ofrece dos boletos al precio de uno para hasta 44 conciertos y eventos entre los que se encuentran eventos en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana y San Luis Potosí.

En este listado verás TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Superboletos. Para poder procesar tu compra dentro del miércoles 2x1 de Superboletosva a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Se recomienda proceder de la siguiente manera:

Identifica el evento y zonas marcadas con la etiqueta 2x1

Selecciona tus lugares en cantidades pares

La promoción se aplicará antes de pagar

Paga con Amex y disfruta de hasta 6 meses sin intereses

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Superboletos

Rock en tu idioma por Sabo Romo en el Auditorio Nacional de México

Marrano Rosa en la Arena CDMX de México

Remmy Valenzuela en la Arena CDMX de México

Encadenados en el Auditorio Guelaguetza de Oaxaca

Jacob Collier en el Pepsi Center de México

La noche de Marco Antonio Muñiz en el Teatro de la Paz de San Luis Potosí

Camilo Séptimo en el Showcenter Complex de Monterrey

Clubz en el Showcenter Complex de Monterrey

Armina Burana en la Arena CDMX de México

Marrano Rosa en la Arena Monterrey en Monterrey

De amores y recuerdos en el Auditorio Escuela Normal Veracruzana de Veracruz

El Divo y El príncipe en el Auditorio Metropolitano de Puebla

2000s por siempre en la Arena CDMX de México

Fuerza Guerrera en la Arena CDMX de México

José Luis Zagar en la Arena Monterrey de Monterrey

Arcano en el Foro Tijuana de Tijuana

Festival de la Salsa en el Velodromo olímpico de México

Bronco en la Arena Monterrey de Monterrey

Rodrigo de la Cadena en el Teatro del Estado en Veracruz

El Fantasma en la Arena CDMX de México

Luis Enrique, Roberto Blades y Porfi Baloa en la Arena CDMX de México

Ritual y Furia Fest en la Arena CDMX de México

Ballet Nacional de Geogia en el Auditorio Metropolitano de Puebla

90s Popo Tour el Antro en el Auditorio Nacional de México

Fey Hits Tour en la Arena Guadalajara de Guadalajara

Pimpinela en la Arena Monterrey de Monterrey

Pimpinela en la Arena Guadalajara de Guadalajara

El Lago de los Cisnes en el Auditorio del CCU de Puebla

Edith Márquez en la Arena Monterrey de Monterrey

Carlos Cuevas y la Sonora Santanera en el Auditorio del CCU de Puebla

Mariachi Vargas en el Auditorio del CCU de Puebla

Rodrigo de la Cadena, Carlos Cuevas y Jorge Muñiz en el Teatro de la Paz del San Luis Potosí

Despechadas Tour en la Arena CDMX de México

Despechadas Tor en la Arena Guadalajara de Guadalajara

Restandfest en el Centro Ecuestre Sedena de México

Salsa cumbión en la Arena CDMX de México

La Caravana del Amor en la Arena Monterrey

El mundo de Fede Vigevani en la Arena Guadalajara de Guadalajara

El Cascanueces en el Auditorio del CCU de Puebla

El Mundo de Fede Vigevani en la Arena Monterrey de Monterrey

El Mundo de Fede Vigevani en la Arena CDMX de México

Duelo de acordeón en el Auditorio Nacional de México

Jesse & Joy en la Arena Monterrey de Monterrey

