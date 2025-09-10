Miércoles, 10 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Superboletos tiene todos estos conciertos al 2x1

Este es el listado completo con los 44 conciertos que se encuentran al 2x1 hoy miércoles en Superboletos

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos 44 conciertos en Super Boletos se encuentran al 2x1 solo el día de hoy 10 de septiembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del segundo miércoles 2x1 en Superboletos el día de hoy 10 de septiembre. Como cada semana, esta boletera te ofrece dos boletos al precio de uno para hasta 44 conciertos y eventos entre los que se encuentran eventos en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana y San Luis Potosí.

En este listado verás TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Superboletos. Para poder procesar tu compra dentro del miércoles 2x1 de Superboletosva a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Se recomienda proceder de la siguiente manera:

  • Identifica el evento y zonas marcadas con la etiqueta 2x1
  • Selecciona tus lugares en cantidades pares
  • La promoción se aplicará antes de pagar
  • Paga con Amex y disfruta de hasta 6 meses sin intereses

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Superboletos

  • Rock en tu idioma por Sabo Romo en el Auditorio Nacional de México
  • Marrano Rosa en la Arena CDMX de México
  • Remmy Valenzuela en la Arena CDMX de México
  • Encadenados en el Auditorio Guelaguetza de Oaxaca
  • Jacob Collier en el Pepsi Center de México
  • La noche de Marco Antonio Muñiz en el Teatro de la Paz de San Luis Potosí
  • Camilo Séptimo en el Showcenter Complex de Monterrey
  • Clubz en el Showcenter Complex de Monterrey
  • Armina Burana en la Arena CDMX de México
  • Marrano Rosa en la Arena Monterrey en Monterrey
  • De amores y recuerdos en el Auditorio Escuela Normal Veracruzana de Veracruz
  • El Divo y El príncipe en el Auditorio Metropolitano de Puebla
  • 2000s por siempre en la Arena CDMX de México
  • Fuerza Guerrera en la Arena CDMX de México
  • José Luis Zagar en la Arena Monterrey de Monterrey
  • Arcano en el Foro Tijuana de Tijuana
  • Festival de la Salsa en el Velodromo olímpico de México
  • Bronco en la Arena Monterrey de Monterrey

  • Rodrigo de la Cadena en el Teatro del Estado en Veracruz
  • El Fantasma en la Arena CDMX de México
  • Luis Enrique, Roberto Blades y Porfi Baloa en la Arena CDMX de México
  • Ritual y Furia Fest en la Arena CDMX de México
  • Ballet Nacional de Geogia en el Auditorio Metropolitano de Puebla
  • 90s Popo Tour el Antro en el Auditorio Nacional de México
  • Fey Hits Tour en la Arena Guadalajara de Guadalajara
  • Pimpinela en la Arena Monterrey de Monterrey
  • Pimpinela en la Arena Guadalajara de Guadalajara
  • El Lago de los Cisnes en el Auditorio del CCU de Puebla
  • Edith Márquez en la Arena Monterrey de Monterrey
  • Carlos Cuevas y la Sonora Santanera en el Auditorio del CCU de Puebla
  • Mariachi Vargas en el Auditorio del CCU de Puebla
  • Rodrigo de la Cadena, Carlos Cuevas y Jorge Muñiz en el Teatro de la Paz del San Luis Potosí
  • Despechadas Tour en la Arena CDMX de México
  • Despechadas Tor en la Arena Guadalajara de Guadalajara
  • Restandfest en el Centro Ecuestre Sedena de México
  • Salsa cumbión en la Arena CDMX de México
  • La Caravana del Amor en la Arena Monterrey
  • El mundo de Fede Vigevani en la Arena Guadalajara de Guadalajara
  • El Cascanueces en el Auditorio del CCU de Puebla
  • El Mundo de Fede Vigevani en la Arena Monterrey de Monterrey
  • El Mundo de Fede Vigevani en la Arena CDMX de México
  • Duelo de acordeón en el Auditorio Nacional de México
  • Jesse & Joy en la Arena Monterrey de Monterrey

