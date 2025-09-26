Elementos de Personal de Proximidad Social de la Comisaría de Seguridad de Zapopan detuvieron a un sujeto con una pistola de utilería y con aparente droga en la colonia Lagos del Country del municipio.

Los hechos ocurrieron en un recorrido de vigilancia de elementos de la Policía de Zapopan sobre las calles Lago Camecuaro y Laguna de Pescadores. Los uniformados avistaron a un sujeto quien, al percatarse de la presencia de la autoridad, mostró una actitud inusual por lo que fue interceptado y posteriormente se le realizó una revisión conforme a protocolo.

Tras su registro, al sujeto de 24 años de edad le fue asegurado un envoltorio con vegetal seco con las características de la marihuana y una pistola de utilería por lo que fue puesto en custodia. Al corroborar su identidad se pudo saber que contaba con al menos tres registros previos por robo a casa habitación, además de delitos contra la salud y agresión.

El sujeto fue remitido ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal a través de una carpeta de investigación.

OB