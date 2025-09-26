Elementos de Personal de Proximidad Social de la Comisaría de Seguridad de Zapopan detuvieron a un sujeto con una pistola de utilería y con aparente droga en la colonia Lagos del Country del municipio.Los hechos ocurrieron en un recorrido de vigilancia de elementos de la Policía de Zapopan sobre las calles Lago Camecuaro y Laguna de Pescadores. Los uniformados avistaron a un sujeto quien, al percatarse de la presencia de la autoridad, mostró una actitud inusual por lo que fue interceptado y posteriormente se le realizó una revisión conforme a protocolo.Tras su registro, al sujeto de 24 años de edad le fue asegurado un envoltorio con vegetal seco con las características de la marihuana y una pistola de utilería por lo que fue puesto en custodia. Al corroborar su identidad se pudo saber que contaba con al menos tres registros previos por robo a casa habitación, además de delitos contra la salud y agresión.El sujeto fue remitido ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal a través de una carpeta de investigación.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB