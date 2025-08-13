El día de ayer, la Fiscalía de Jalisco, a través de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, logró la vinculación a proceso de María Elizabeth “N”, por presuntamente haber privado de la vida a un menor de 2 años en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga .

Según el boletín publicado y de acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron el pasado 2 de agosto en la Colonia Chulavista: la hoy imputada habría agredido físicamente a su sobrino, provocándole lesiones internas graves a causa de golpes en la zona abdominal.

Después de la supuesta agresión, el menor presentó vómito y debilidad, por lo que fue trasladado a la Cruz Verde de la colonia Concepción del Valle. A su llegada, el personal médico confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales , ante lo cual se inició el debido proceso indagatorio.

El Agente del Ministerio Público llevó a cabo las diligencias correspondientes que permitieron solicitar y obtener una orden de aprehensión en contra de María ‘’N’’, por su posible responsabilidad en los hechos señalados. La mujer fue detenida el pasado 4 de agosto por elementos de la Policía de Investigación y ayer, 11 de agosto, se llevó a cabo la audiencia de vinculación.

El órgano jurisdiccional, tras valorar los datos de prueba obtenidos por la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales, determinó imponer como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por el término de un año, mientras se desarrollan las investigaciones complementarias para determinar sentencia.

Según el Artículo 223 del Código Penal Para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, el delito de parricidio se castiga con penas que van desde los 25 hasta los 45 años de prisión, en caso de comprobarse la privación de la vida de una persona con la que se tenga parentesco consanguíneo .

FF