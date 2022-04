Seguridad en Jalisco: Investigan tres presuntas privaciones ilegales de la libertad de jóvenes estudiantes

Son tres las denuncias que la Fiscalía del Estado investiga por presuntas privaciones de la libertad en contra de jóvenes estudiantes ocurridas esta semana, en medio de la alerta que se vive en la Entidad por un supuesto levantamiento masivo de mujeres.

De acuerdo con el fiscal estatal, Luis Joaquín Méndez, aunque la información obtenida en las investigaciones no es suficiente para acreditar que hubieran ocurrido según se denuncian, se trata de dos casos en particular: una joven de una preparatoria en Tlaquepaque y otra en Guadalajara, quienes señalaron habían sido víctimas de una privación momentánea de la libertad.

En el primer caso, dijo, la joven de preparatoria refirió haber sido subida a la fuerza a un vehículo y luego de dos cuadras aprovechó un descuido para abrir la puerta del carro y escapar.

En el segundo hecho, señaló, la joven estudiante fue interceptada por un sujeto que la abordó con el pretexto de solicitarle una dirección, y al acercarse el hombre la tiró al piso e intentó subirla a un vehículo, pero ella logró safarse y huyó con rumbo a su centro escolar.

“En estas carpetas de investigación los hechos que nos refieren las denunciantes no se logran corroborar con los datos investigación que nosotros estamos realizando. Obviamente no vamos a parar con el trabajo en las carpetas de investigación, es prioridad por parte de la fiscalía y le preocupa al gobierno del Estado que estas situaciones se estén dando. Pero sí manifestarles y aclararles que lo referido en estos dos casos, en cuanto a los hechos en cuanto así como lo manifiestan, no se logran acreditar de acuerdo con los actos de investigación que hasta el momento tenemos recabados”, indicó Méndez Ruiz.

Existe otro caso también en Guadalajara, señaló, en el cual la joven denunciante señaló haber sido privada de la libertad y posteriormente violentada sexualmente, para después ser devuelta a un punto cercano de donde fue interceptada.

En este caso, señaló, los hechos denunciados en la carpeta de investigación “no son como vienen referidos”, pero se seguirá investigando hasta determinar con exactitud cómo sucedió lo denunciado.

“Que el hecho, de que los hechos que en su momento se denuncian de manera preliminar no se logran corroborar con los actos de investigación, no quiere decir que la carpeta o la investigación ahí pare, necesitamos agotar lo que consideremos pertinente por parte del agente del ministerio público que lleva a cabo las investigaciones. Pero sí era necesario darles avances, comentarles que necesitamos también el apoyo por parte de los medios, de la ciudadanía, para que la información que se comparte sea información verídica, sea información real”, refirió el fiscal.

Hasta el momento, señaló, aunque hay ciertas coincidencias en las denuncias, no se tiene el dato ni las características de los vehículos que podrían haber participado en estas presuntas privaciones, pues según lo narrado en las denuncias, las víctimas han señalado que no se recuerdan.

Por otra parte, el fiscal también descartó de nueva cuenta que los audios compartidos, los cuales han generado psicosis en la población; son falsos, es decir, que las situaciones descritas que sustentan el plagio de mujeres no es verídico, por lo que la ciudadanía no debe caer en un estado de alarma.

Por último, Méndez Ruiz aseguró que el día de mañana asistirá a la reunión que sostendrá gobernador del Estado; el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva y las demás autoridades de seguridad Jalisco, a fin de establecer un nuevo protocolo de vigilancia para salvaguardar a la comunidad estudiantil.

