Luego de un reporte de vecinos de un auto abandonado de reciente modelo con dos bultos en su interior en la colonia Lomas del Batán en Zapopan, la policía municipal localizó los cadáveres de dos hombres que estaban envueltos en telas.

Alrededor de las 16:30 horas la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, vía el número de emergencias, recibió el reporte de un Chevrolet Beat, en color azul, con dos bultos, en el cruce de las calles Saucito y Morelos.

“Al ampliar los oficiales de comisaría observan a dos personas, estás verificadas por Servicios Médicos Municipales no presentan signos vitales, no tenemos de momento el móvil o por qué quedaron al interior de dicho automotor. De momento no es posible determinar mayor información, lesiones o el tipo de agresión, ya que se encuentran cubiertos, el vehículo no es conocido por el lugar, tentativamente están en la parte delantera”, comentó un oficial que prefirió el anonimato.

De momento se desconoce el móvil del doble homicidio, y aún no se sabe quién o quienes pudieron abandonarlos en la zona.

Al lugar acudió un agente del Ministerio Público, quien abrió una carpeta de investigación por los hechos, además de que asistieron peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por los indicios y para trasladar en una grúa el vehículo a sus instalaciones.