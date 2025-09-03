¿Y la publicación?

Nos dicen que la voluntad política en la actual Legislatura permitió cumplir con una deuda que se tenía desde hace ocho años: finalmente se materializó la creación de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura.

Por eso desde el pasado 27 de agosto, el Congreso de Jalisco aprobó la declaratoria constitucional, tras reunirse el voto a favor de la mayoría de los 125 Ayuntamientos del Estado. Y un día después fue notificado el Gobierno de Jalisco.

Ahora sólo falta la publicación en el Periódico Oficial, algo que está en la cancha del Ejecutivo. ¿Será esta semana o cuándo? Porque todavía faltan reglamentos para aplicar la legislación.



* * *



El Instituto Electoral de Jalisco se puso creativo y ahora presume un flamante invento: la plataforma digital ¡Fírmale! Dicen que es “la primera en su tipo”, como si hubieran descubierto el fuego, pero en versión electoral.

Con este juguete, la ciudadanía podrá apoyar iniciativas, plebiscitos, referéndums y hasta diálogos colaborativos desde el celular, la tablet o la compu, sin despeinarse ni salir de casa. En pocas palabras: democracia exprés, a un clic de distancia.

La promesa es que todo será más ágil. Pero falta ver si la app es exitosa en participación ciudadana o si acaba como otro ícono olvidado en el menú del teléfono.



* * *



El Gobierno federal sigue “en la mira” con el desabasto de medicamentos. Otra vez la Secretaría de Salud en Jalisco reporta que los hospitales tienen apenas un 18% de abasto en fármacos oncológicos.

El Gobierno de Jalisco confía en que pronto, pero pronto, pero pronto, llegarán las medicinas. ¡Como si el desabasto fuera solo un problema de logística y no un tema recurrente!

Aseguran que las claves faltantes pueden ser sustituidas por otras, pero no hay nada claro, sólo el sufrimiento de los enfermos y sus familias.

