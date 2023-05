El cuerpo de una mujer de aproximadamente 40 años fue localizado sin vida en el interior de una casa abandonada en la colonia Patria Nueva, en Guadalajara.

El hallazgo fue este mediodía y lo hizo el dueño de la finca ubicada en el cruce de las calles Bruno Martínez y Alberto Correa, quien reportó a los policías municipales.

“Recibimos un reporte de una persona inconsciente en el interior de un domicilio, lo hace el propietario de la finca, al llegar localiza a una mujer de 40 años tendida al interior, al llegar la unidad primer respondiente se encontró a una mujer que no presentaba signos vitales, Servicios Médicos confirman su muerte, no se pueden esclarecer las causas de muerte, no es posible apreciar, la finca estaba abandonada”, comentó un oficial que prefirió el anonimato.

Según relataron vecinos en esa casa a veces ingresaban indigentes a pernoctar.

Se desconoce la causa de muerte, y al momento es investigado por la Fiscalía del Estado de Jalisco. Acudieron también peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quienes recabaron indicios y trasladaron el cuerpo a la morgue metropolitana donde le realizaran la autopsia de ley correspondiente.

