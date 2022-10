El 18 de diciembre de 2020 fue asesinado en Vallarta el exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval. A casi dos años del homicidio, las autoridades aún no detienen a sus asesinos, aunque se aseguró que “el caso está resuelto”.

Este es sólo un ejemplo de que en el Estado la procuración de la justicia está rezagada, pese a ser una de las Entidades con más personal ministerial y de investigación en la Fiscalía. De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal, del Inegi, Jalisco se ubicó como la segunda Entidad con más carpetas pendientes por concluir: acumula 311 mil 384 casos.

Está sólo por debajo de Baja California (324 mil 144). El tercer puesto lo ocupó la Ciudad de México (224 mil 764).

Jalisco es también el segundo lugar con más personal ministerial y de investigación, con mil 036 agentes.

Además, según el reciente informe “Hallazgos 2021. Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México”, de la organización México Evalúa, el Estado empeoró en el índice de impunidad, que puede entenderse como la falta de investigación y castigo de quienes cometen delitos y violaciones a derechos humanos, pasando del 94.5% en 2020 al 95.4% en 2021.

El documento establece que si las Fiscalías no cuentan con modelos de organización interna que aseguren procesos expeditos y con respuestas diferenciadas entre casos en los que se vulneran la vida, la libertad o la integridad personal y casos de alto volumen (o de prioridad más débil), será difícil reducir los índices de impunidad en el país.

“Sin recursos suficientes, ninguna institución de justicia podrá mejorar su capacidad de respuesta para la ciudadanía, la impunidad seguirá escalando y tendremos un Estado de derecho aún más débil”, acentuó Edna Jaime, directora de México Evalúa.

Se buscó entrevista con la Fiscalía, pero no respondió.

Investigaciones Entidad Casos por concluir Baja California 324,144 Jalisco 311, 384 Ciudad de México 224,764 Nuevo León 220,366 Hidalgo 175,765 Baja California Sur 152,497 Coahuila 143,722 Guerrero 128, 592 Tabasco 91,317 Zacatecas 74,855

Trabajadores Entidad Personal ministerial Ciudad de México 1,568 Jalisco 1,036 Chihuahua 1,010

Fuente: Inegi, con corte al 2021.

Los principales delitos registrados en las carpetas iniciadas ante la FGR se relacionaron con ilícitos en materia de armas, robo y delitos contra la salud relacionados con narcóticos. NOTIMEX/Archivo

Aumentan delitos en 2021 pese a discursos oficiales

La balacera suscitada en un bar de Irapuato, Guanajuato, dejó como saldo al menos 12 personas fallecidas. El ataque se dio en la colonia La Lupita, hasta donde llegaron sujetos armados y dispararon contra clientes y trabajadores.

Desde mayo pasado se han registrado al menos cuatro masacres en dicha Entidad, que han dejado al menos 41 personas fallecidas.

Lo anterior es un ejemplo de que la violencia en México no da tregua, y que de hecho cada vez es más severa.

Durante 2021, en el país se registraron dos millones 130 mil 732 delitos en las averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación abiertas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y las Fiscalías y Procuradurías estatales, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal del Inegi.

Lo anterior, y pese a lo que presumen las autoridades en materia de seguridad, representa un aumento en comparación con las un millón 935 mil 405 denuncias iniciadas durante 2020. De acuerdo con los datos correspondientes al año pasado, en México se registraron en promedio cinco mil 837 delitos diarios o 243 cada 60 minutos.

Los principales delitos registrados en las carpetas iniciadas ante la FGR se relacionaron con ilícitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos; robo y delitos contra la salud relacionados con narcóticos, mientras que en las Fiscalías Estatales fueron robo, violencia intrafamiliar y lesiones.

Durante la pandemia ocasionada por el COVID-19, y según revelan las cifras del mismo Censo, las carpetas de investigación presentaron una baja, que de acuerdo con especialistas en materia de seguridad, como Alejandro Hope, se debió a que hubo delitos, como el caso de los robos a transeúntes, a negocio o de vehículos, que no podían cometerse debido al aislamiento. Sin embargo, durante el regreso a la llamada “nueva normalidad”, hubo más denuncias documentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

PARA SABER

Jalisco omite dar información en censo sobre el sistema forense

Dentro del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal, Jalisco fue una de las Entidades que no informó sobre la operación de su sistema forense. El Estado no compartió información sobre unidades, anfiteatros o laboratorios de los servicios periciales del servicio médico forense, sobre el número de planchas, cámaras para el resguardo de cuerpos, o de su capacidad máxima, pues dijo, estos no se encuentran a cargo de la Fiscalía General o Procuraduría General de Justicia.

TELÓN DE FONDO

Pocos avances en justicia penal

Según un estudio realizado por México Evalúa, sigue sin avanzar en la consolidación del Sistema de Justicia Penal, que entró en vigor en el país durante 2015.

De acuerdo con el informe, la Entidad no ha podido mejorar en la materia, pese a haber reportado un incremento del 181% en la asignación de presupuesto para las dependencias encargadas de ejecutar dicho sistema, como la Secretaría de Seguridad Pública, su Fiscalía Estatal y defensorías públicas.

La Entidad no pudo mejorar su calificación pasada, pues en 2021 de nueva cuenta reportó sólo 517 puntos de los mil 100 que se requieren para considerar que el sistema de justicia penal se ejecuta de manera adecuada.

De acuerdo con el análisis de la presidenta de México Evalúa, Edna Jaime, lo anterior suele ocurrir debido a que “la mayoría de los sistemas de justicia locales carecen de coordinación técnica entre los entes que los componen”. El estudio Hallazgos 2021 reportó que, a nivel estatal, sólo en 4.3% de las carpetas de investigación se inician con detenidos; en el restante 95.7% las pesquisas comienzan sin presuntos responsables.

Los tiroteos en sitios públicos cada vez son más frecuentes en Jalisco y el país. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Sin detenciones por balaceras

El 8 de febrero de 2021 una balacera registrada en un restaurante de la zona comercial de Puerta de Hierro dejó como saldo dos personas lesionadas, un presunto delincuente muerto y un comensal privado de la libertad.

Ha pasado más de un año y la Fiscalía del Estado no ha informado ningún avance sobre el caso: se desconoce quién era la persona fallecida, quién era la persona presuntamente plagiada y quiénes fueron los responsables del hecho.

En cambio, y desde entonces se han seguido sumando otros hechos violentos y balaceras que, hasta el momento, no han sido concluidas con una sentencia, como, por ejemplo, el tiroteo ocurrido la noche del 22 de junio que dejó como saldo cuatro policías de El Salto asesinados, o la sucedida el pasado 2 de octubre, también en la zona comercial de Andares, que dejó un escolta fallecido y seis personas lesionadas.

De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal, durante todo 2021 se abrieron 134 mil 184 carpetas de investigación por diversos delitos, sin embargo, sólo fueron concluidas cuatro mil 553, lo cual representa que el año pasado se abrieron 29 veces más carpetas que las que fueron cerradas. Según el coordinador de la organización México SOS capítulo Jalisco, Anuar García, las autoridades prefieren no investigar los ilícitos en los cuales se observa la mano del crimen organizado, pues las autoridades tienen temor de ir en su contra.

Debido a ello, indicó, a los criminales cada vez se les hace más sencillo cometer delitos sin importar la hora o lugar, pues saben que las autoridades poco harán por investigarlos y detenerlos.