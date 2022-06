La noche del miércoles, Sandra vio a policías municipales de El Salto llegar a una casa cercana a su vivienda, después escuchó disparos y vio morir a los agentes.

Sus hijos lloraron sin saber qué pasaba. “Les dije a mis hijos que eran cohetes y los acosté en el piso por si hubiera una bala perdida”, contó.

Así estuvieron dos horas hasta que el enfrentamiento amainó.

Sandra comentó que los jóvenes veinteañeros que habitaban el inmueble en el cual se encontraban las dos personas privadas de la libertad, y cuyo reporte generó el tiroteo, tenían unos tres meses en la colonia.

“Nunca se vio nada malo. No se veía si metían gente. Llegaban en sus camionetas, pero así como llegaban, se metían y cerraban, no dejaban que nadie viera. No se metían con los vecinos ni nada, parecían amables cuando iban a la tienda, hasta ayer”, agregó.

Suman 12 muertos luego de la balacera

La cifra de muertos tras la balacera subió a 12: cuatro policías y ocho presuntos agresores. Un agente de Zapotlanejo murió tras accidentarse cuando acudía a brindar apoyo y las autoridades hallaron un cadáver segmentado en la finca en la que estaban las personas privadas de la libertad.

“Aquí era tranquilo, ahora nos da miedo”

Durante el enfrentamiento, Griselda y su familia -cómo otros vecinos- se resguardaron en el suelo, tras una barda, pues su casa está hecha de lámina. Acababan de llegar de trabajar a su casa, iban a cenar, “ya ni cenamos”, dijo.

En la calle donde viven aún hay casquillos en el piso y las cintas amarillas de resguardo las rodean. Sólo recuerdan el temor que les dio escuchar los estruendos.

“Hemos vivido aquí seis años y nunca había pasado esto, empezamos a oír la ráfaga cómo a las nueve y duró como dos horas. Nos dijeron que era muy tranquilo aquí”, y así era, hasta la noche de este miércoles. No nos vamos a ir porque aquí compramos, aquí vivimos, pero tenemos miedo sobre todo por nuestros hijos”, agregó Griselda.

Joaquín y su esposa estaban por dormir cuando escucharon los estruendos y se fueron al piso: “Le dije a mi esposa que se tendiera en el piso por cualquier cosa y nos bajamos. Ahí dormimos”.

Afuera de su casa se escuchaba gente corriendo y gritando. Aseguraron sus puertas de entrada y del patio y se fueron a acostar en el piso de su cuarto.

“Se escuchaba ruido afuera pero le dije a mi esposa que no dijera nada. Atrás, se escuchaba que en otra casa movían las láminas y nos dio miedo, pero aquí no se pueden meter. Ya no sabemos a quienes tenemos de vecinos”, dijo.

Ayer en la mañana, su esposa tuvo que salir al mandado “y se fue temerosa, con cuidado porque está rodeado de policías y militares”.

Después de esto, las familias que vivían con tranquilidad, ahora lo hacen con temor, por lo que piden más vigilancia en la zona.

Las autoridades de los tres niveles de Gobierno montaron un operativo en los alrededores de la finca de El Salto en la que se llevó a cabo la balacera. EL INFORMADOR/G. Gallo

Dice el gobernador que fue un operativo “positivo”

Para el gobernador de Jalisco, la manera en la que fueron asesinados cuatro policías de El Salto que acudían a atender un reporte de personas privadas de la libertad en la colonia San Lorenzo, fue un acto de cobardía por parte de los asesinos.

“La manera en la que mataron a los policías fue verdaderamente terrible, cobarde, pero hubo una reacción muy rápida, eso es lo positivo y un operativo que dio resultados importantes”, expresó al respecto de lo sucedido.

Refirió que este operativo, que comenzó desde la mañana por una presunta privación de la libertad, y se seguía el paso todavía hasta la noche, fue una prueba para la coordinación de las autoridades, no sólo desde lo local, sino también a nivel federal.

Hallan restos humanos en una de las fincas

Al interior de una de las habitaciones donde criminales asesinaron anoche a cuatro policías de El Salto que acudían a atender un reporte de personas privadas de la libertad, las autoridades estatales confirmaron también el hallazgo de varias bolsas con varios restos humanos, correspondientes a otra víctima, confirmó esta tarde el Fiscal Estatal, Luis Joaquín Méndez.

“En una primera finca quedan confirmados cinco occisos, de los que consideramos fueron los posibles agresores a los elementos de la comisaría de El Salto, y en la finca dos quedaron tres personas también sin vida. Parte del procesamiento que se realizó en una de las fincas se localizó el cuerpo de otra víctima segmentada, que estaba ya en bolsas, las mismas consideramos ya para ser retiradas de ahí y ser abandonado en otro punto”, dijo el fiscal estatal.

Muere policía en choque de patrulla

Un policía de la Comisaría de Zapotlanejo falleció durante la madrugada luego de que la unidad en la que viajaba a prestar apoyo a los elementos de El Salto, que eran atacados mientras acudían a atender un servicio en la colonia San Lorenzo.

El oficial, de nombre Luis Fernando García, había sido trasladado de emergencia a una unidad médica para que se le practicara una intervención quirúrgica, sin embargo falleció durante la madrugada.

De acuerdo con la información preliminar, dos oficiales se dirigían a la colonia ya mencionada para apoyar a los agentes de El Salto que protagonizaban un enfrentamiento iniciado a partir de que acudieron a atender el reporte de dos personas privadas de la libertad.

Peritos analizaron toda la zona para recabar indicios; hallaron un cadáver embolsado en una de las dos fincas registradas. EL INFORMADOR/G. Gallo

ESCENA DEL CRIMEN

Terminó el IJCF el levantamiento de indicios

En la primera finca que fue procesada se lograron asegurar siete armas largas de diversos calibres, varios cargadores, tres camionetas, tres motocicletas, una de las cuales contaba con reporte de robo, además de chalecos balísticos, equipos de radiocomunicación, así como diversos indicios.

Además en una de las habitaciones del lugar se localizaron diversas bolsas plásticas las cuales tras ser inspeccionadas por personal del IJCF se corroboró que en su interior se encontraban los restos segmentados de una Persona Fallecida sin Identificar del sexo masculino.

En esta finca fueron localizados los cuerpos de nueve personas, cuatro de ellas correspondían a los policías de El Salto y 5 más a civiles probables integrantes de la célula de la delincuencia organizada.

En la segunda finca intervenida se logró el aseguramiento de dos armas largas, una pistola, un chaleco balístico, un casco balístico así como diversos indicios.

Se localizaron los cuerpos de tres personas, dos masculinos y una femenina, probables integrantes del grupo delictivo.

Aumentan asesinatos en El Salto en tres años

Los homicidios dolosos en el municipio de El Salto, donde ocurrió una balacera con varios muertos, han ido en aumento en los últimos tres años.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a mayo de este año han ocurrido 39 asesinatos, cuando en 2021 hubo 26 y en 2020 fueron 18 en el mismo periodo.

Los 39 homicidios dolosos cometidos este año en ese municipio representan los ocurridos en todo el 2017; todavía faltan algunos meses más.

El enfrentamiento que se registró el miércoles en la noche en la colonia San Lorenzo, en El Salto, en la que murieron 12 personas: cuatro policías caídos y el resto presuntos delincuentes abatidos, es uno con los saldos más altos de muertes, pues representan la misma cantidad de asesinados en todo febrero en este municipio metropolitano.

La agresión a balazos entre policías y un grupo de la delincuencia organizada comenzó a las 21:20 horas de ayer miércoles en el cruce de las calles Medellín y Maderas. En su recorrido de vigilancia, los policías municipales observaron que varios sujetos armados y encapuchados, metían a la fuerza a dos personas en el interior de un domicilio de dos pisos, por lo que comenzó la refriega que duró casi hora y media.

Por su parte, Ricardo Santillán, presidente municipal de El Salto, dijo que en las próximas horas estarían notificando las acciones para apoyar a las familias de los cuatro policías caídos.

“Esta noche cuatro héroes de nuestra comisaría municipal de El Salto murieron en el cumplimiento de su deber, defendiendo con honor, valentía y gallardía a los saltenses. Condenó y lamentó enérgicamente el acto cobarde de estos criminales que sin escrúpulo atacaron a nuestros compañeros”, señaló en transmisión en Facebook.

La cifra

2 personas, al parecer plagiadas, fueron rescatadas; tres presuntos gatilleros resultaron lesionados y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien resolverá su situación jurídica.

Este año en México fallecieron 181 elementos de seguridad a manos de criminales; nuestra Entidad se encuentra entre los primeros lugares. EL INFORMADOR/Archivo

Jalisco es el cuarto lugar de policías asesinados en el país

El miércoles por la noche, cuatro policías de El Salto resultaron asesinados tras un enfrentamiento con civiles armados en la colonia San Lorenzo. Con ellos, según cifras de la organización Causa en Común, en Jalisco suman 15, con lo que el Estado se ubica en el cuarto lugar de policías asesinados en el país.

La organización señaló que en lo que va del año han asesinado a, al menos, 181 policías en el país, a los que se suman los cuatro de este miércoles.

Entre las Entidades que destacan por el índice de asesinatos de policías están: Zacatecas, Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Jalisco y Chihuahua.

En el Estado, el primer asesinato de este año ocurrió el 16 de febrero, cuando Miguel Ángel Sánchez, integrante de la Policía Estatal de Jalisco, murió a manos de presuntos criminales tras verse involucrado en una balacera en el municipio de Cañadas de Obregón, en la región de Los Altos de Jalisco.

Entre los asesinados, también se encuentra un agente del Ministerio Público, quien murió en la colonia La Providencia de Tonalá. La víctima recibió varios impactos de bala, y según testigos se trató de una agresión directa.

Apenas el 12 de junio fue ejecutado a balazos el comisario de seguridad pública del municipio de Tizapán el Alto, Jalisco, José Antonio Languren Martínez. El funcionario fue emboscado cuando circulaba a bordo de una unidad oficial sobre la carretera que conduce al municipio de Tuxcueca.

