El Congreso del Estado de Jalisco puso en marcha por primera vez un módulo de atención y trámites del programa “Septiembre, Mes del Testamento”, con el objetivo de acercar a la población la cultura testamentaria y ofrecer certeza jurídica sobre los patrimonios familiares, el espacio, instalado en los pasillos del Poder Legislativo, permitirá a los ciudadanos realizar trámites notariales con descuentos y recibir asesoría especializada.

El secretario general del Congreso, Eduardo Fabián Martínez Lomelí, informó que la campaña se desarrollará del 1 de septiembre al 10 de octubre, con un costo preferencial de 2 mil 300 pesos, lo que representa un descuento cercano al 88% respecto a su precio habitual.

Este beneficio se mantendrá también en 2026 y 2027, además el presidente del Colegio de Notarios del Estado, José Luis Leal Campos, anunció el lanzamiento de un programa piloto de servicio social notarial en las regiones del estado, con el objetivo de acercar la orientación jurídica a los 125 municipios de Jalisco.

La diputada, María del Refugio Camarena Jáuregui, impulsora de la iniciativa, señaló que esta acción representa un hito para el Congreso local: “Este evento tiene por objetivo difundir y fortalecer la cultura testamentaria, con el respaldo del Colegio de Notarios de Jalisco, que con su labor brinda certeza legal y seguridad jurídica a las familias; nuestro compromiso es que este esfuerzo se convierta en una tradición anual en el Congreso, como ya ocurre en la Cámara de Diputados y en el Senado desde hace más de una década”.

El programa también busca prevenir conflictos futuros y garantizar la correcta protección del patrimonio familiar, promoviendo una cultura de planificación legal entre la ciudadanía.

Por su parte, en representación de la Junta de Coordinación Política, el diputado Miguel de la Rosa Figueroa reconoció la trascendencia social de esta campaña: “Este esfuerzo no solo beneficia a quienes laboran en el Congreso, sino que también representa la promoción de la certeza jurídica para toda la sociedad jalisciense; es una iniciativa que refleja la disposición de las distintas fuerzas políticas para generar acuerdos en favor de la ciudadanía”.

El diputado Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador del grupo parlamentario de Hagamos, destacó que la iniciativa busca acercar la figura del notariado a la ciudadanía, fortaleciendo la confianza social en esta institución, mientras que el diputado José Aurelio Fonseca Olivares, del PRI, subrayó que elaborar un testamento es un acto personal con múltiples beneficios, ya que proporciona claridad, seguridad y protección jurídica a las familias jaliscienses.

Asimismo, el maestro Guillermo Plaza Arana, coordinador del servicio social del Colegio de Notarios, y el presidente de la Academia Jalisciense de Derecho Notarial, Héctor Basurto Barocio, coincidieron en que esta iniciativa representa un compromiso de solidaridad con la ciudadanía y un paso importante para fortalecer la cultura testamentaria en el estado.

Al evento asistieron los diputados Leonardo Almaguer Castañeda, José Guadalupe Buenrostro Martínez, Tonatiuh Bravo Padilla y José Aurelio Fonseca Olivares, así como representantes del Colegio de Notarios, miembros de la Academia Jalisciense de Derecho Notarial y medios de comunicación.

