Esto costará el Gas LP en la semana del 29 de septiembre al 4 de octubre

Los precios varían según el municipio y se actualizan cada semana

Por: Sergio Alejandro Velázquez

Se recomienda a la población consultar de forma regular las tarifas correspondientes a su localidad. EL INFORMADOR/ARCHIVO.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó las tarifas máximas del gas licuado de petróleo (Gas LP) que estarán vigentes en Jalisco del 29 de septiembre al 4 de octubre de 2025. Los precios varían según el municipio y se actualizan cada semana con el propósito de proteger la economía de las familias y promover un mercado energético más transparente.

Estos ajustes semanales buscan garantizar que los consumidores paguen montos justos por el producto. Por ello, se recomienda a la población consultar de forma regular las tarifas correspondientes a su localidad, como parte de una estrategia para fortalecer la supervisión y asegurar mayor equidad en el sector.

Costos del Gas LP en Jalisco del 29 de septiembre al 4 de octubre

Lagos de Moreno

  • Precio por kilogramo más IVA: $20.50
  • Precio por litro más IVA: $11.07

Puerto Vallarta

  • Precio por kilogramo más IVA: $20.74
  • Precio por litro más IVA: $11.20

El Salto 

  • Precio por kilogramo más IVA: $20.05
  • Precio por litro más IVA: $10.83

Guadalajara

  • Precio por kilogramo más IVA: $20.05
  • Precio por litro más IVA: $10.83

Tonalá

  • Precio por kilogramo más IVA: $20.60
  • Precio por litro más IVA: $11.12

Tlaquepaque

  • Precio por kilogramo más IVA: $20.01
  • Precio por litro más IVA: $10.81

Tlajomulco

  • Precio por kilogramo más IVA: $20.05
  • Precio por litro más IVA: $10.83

Zapopan 

  • Precio por kilogramo más IVA: $20.05
  • Precio por litro más IVA: $10.83

Zapotlán

  • Precio por kilogramo más IVA: $20.04
  • Precio por litro más IVA: $10.82

Zapotlanejo

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.75
  • Precio por litro más IVA: $10.67

Es importante que los consumidores verifiquen que los precios aplicados por los distribuidores no excedan los límites establecidos por la CNE

En caso de detectar cobros excesivos o cualquier otra anomalía en la venta y distribución del Gas LP, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pone a disposición el correo electrónico denunciasgaslp@profeco.gob.mx y el número de WhatsApp 55 4365 2339 para recibir quejas relacionadas.

