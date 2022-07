El día de ayer fue detenido un hombre cuando intentaba asaltar una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Mezquitán Country.

El robo fue frustrado por policías de Guadalajara cuando al acudir a la tienda, vieron un cristal de la puerta roto y a un hombre salir corriendo, por lo que fueron tras él y lo alcanzaron.

Al realizarle una revisión conforme al protocolo, y como si número favorito fuera el 4, le encontraron cuatro celulares, cuatro cajetillas de cigarros y cuatro encendendedores.

El detenido se identificó como Alan "N", de 29 años.

Robo 20 frustrado

De acuerdo con el informe policiaco y con el personal de seguridad de la tienda, no era la primera vez que el detenido cometía este tipo de delitos, sino que es identificado como el causante de al menos 19 robos más a tiendas de coveniencia en Guadalajara y Zapopan.

Según los registros, al menos de junio a la feha, los montos robados en cada tienda van desde los 50 hasta los 5,300 pesos, siendo las siguientes las tiendas afectadas:

Tiendas en Guadalajara:

1. Tienda Panamericana, fecha 12/06/2022, monto $3,672.00.

2. Tienda Rehilete Alcalde, fecha 14/06/2022, monto $3,605.00.

3. Tienda Minerva, fecha 15/06/2022, monto $2,042.00.

4. Tienda Las Rosas, fecha 20/06/2022, monto $320.00.

Tiendas Zapopan:

1. Tienda Tesistán, fecha 18/05/2022, monto $1,000.00

2. Tienda Santa Monica, fecha 19/05/2022, monto $50.00

3. Tienda La Cima, fecha 20/05/2022, monto $915.00

4. Tienda Tesistán, fecha 22/05/2022, monto $3,169.00

5. Tienda La Margarita, fecha 23/05/2022, monto $1,708.00

6. Tienda Santa Monica, fecha 25/05/2022, monto no proporcionaron

7. Tienda Marina Ixtapa, fecha 26/05/2022, monto $2,369.00

8. Tienda Tesistan, fecha 27/05/2022, monto $1,000.00

9. Tienda Tuzania, fecha 28/05/2022, monto $5,319.50

10. Tienda Angel Leaño, fecha 31/05/2022, monto $100.00

11. Tienda Santa Esther, fecha 31/05/2022, monto $4,000.00

12. Tienda CEDIS, fecha 02/06/2022, monto $2,596.50

13. Tienda Escorial, fecha 04/06/2022, monto no proporcionaron

14. Tienda Santa Monica, fecha 04/06/2022, monto no proporcionaron

15. Tienda Marina Ixtapa, fecha 02/06/2022, monto $1,126.00

El monto total de lo robado en todas las tiendas de conveniencia esciende a $9,639 pesos en Guadalajara y $23,352.50 en Zapopan.

