Seguridad en Jalisco: Bajan homicidios dolosos en Jalisco, pero suben los culposos

Si bien los homicidios dolosos en Jalisco han presentado una reducción este 2020, los homicidios culposos, por el contrario, presentan un alza considerable, de acuerdo con estadísticas del secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a través del Reporte sobre incidencia delictiva en Jalisco del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, correspondiente al tercer trimestre de 2020.

Según las estadísticas presentadas en el informe dado a conocer este jueves, en la Entidad las carpetas de investigación abiertas por homicidios dolosos tuvieron una reducción del 14%, al pasar de 492 carpetas abiertas en el tercer trimestre de 2019, a 422 carpetas iniciadas en el mismo periodo de este año.

Por el contrario, los homicidios calificados como “culposos” tuvieron un incremento del 34% en el tercer trimestre de este año, comparado con la misma temporalidad de 2019, pasando de 164 carpetas abiertas a de julio a septiembre del año pasado a 220 en ese trimestre de este año. Los municipios con mayor variación entre los trimestres fueron Tonalá de cuatro a 13 carpetas por homicidios culposos, Tlajomulco de 10 a 15, Ocotlán de una a siete carpetas de investigación, y Puerto Vallarta de una a cinco indagatorias por este tipo de ilícitos.

De acuerdo con Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, hay un riesgo de que exista un subregistro en cuanto a la clasificación de homicidios, ocasionado variaciones tan drásticas entre las estadísticas, tal como se ha documentado desde la organización en el Estado de México, Veracruz y Baja California, aunque, añadió, el hecho “no suele ser tan habitual”.

Sin embargo, dijo, las valoraciones de los delitos pueden cambiar de reclasificación, cuando, durante los procesos de investigación de los ilícitos, se obtienen datos suficientes para modificar el tipo.

“Sí hay fallas, pero precisamente es lo que hemos estado trabajando con las fiscalías del País, lo que hemos comenzado a hacer es identificar cómo va el proceso de Fiscalía a Fiscalía y en 21 fiscalías es absolutamente diferente una de otra el cómo se registran los delitos. Sirve identificar la estadística y analizarla porque generalmente los delitos tienden a ser consistentes y cuando algún dato sobresale es ahí donde podemos desde la estadística poner una alarma”, apuntó durante la presentación del informe.

”Sabemos que en administraciones anteriores había expedientes que estaban de una forma y otros de otra. Esto hasta donde hemos visto nosotros no está sucediendo como solía ser, aunque no quiero decir que ya no suceda porque las inercias en las procuradurías y en las fiscalías son muy fuertes, no es tan sencillo como que cambien de mando para que esto se modifique, sin embargo el ánimo que hemos identificado es a favor de avanzar en la transparencia y aceptar medidas externas para evaluar y contribuir a las soluciones”, expresó por su parte Augusto Chacón, coordinador del observatorio a nivel local.

Bajan secuestros, robos de vehículos y robos sin violencia

En el reporte presentado este jueves, también se dio a conocer que en el tercer trimestre de este 2020, en comparación con el mismo periodo del año anterior, disminuyeron en 40% los secuestros al pasar de cinco a tres ilícitos de este tipo; hubo 38% menos robos de vehículos al registrar tres mil 053 indagatorias en lugar de las cuatro mil 931 carpetas por este delito que se abrieron de julio a septiembre del año pasado y se portaron 35% menos robos cometidos sin violencia (siete mil 988 carpetas este año contra las 12 mil 283 abiertas el año pasado).

Otro dato resaltado en la presentación del informe fue que en el tercer trimestre de este año se reportaron siete investigaciones por trata de personas; Guadalajara, Tlaquepaque y Puerto Vallarta contabilizaron dos investigaciones cada uno, mientras que en El Salto se reportó una indagatoria de este tipo, por lo cual, los miembros del Observatorio Nacional Ciudadano que participaron en la rueda de prensa pidieron prestar atención a la estadística para establecer estrategias con perspectiva de género para atacar este ilícito que atenta contra la sociedad.

GC