Estrategias para el entretenimiento deportivo

¿Crees que el entretenimiento deportivo realmente puede acelerar inversiones, generar empleo y mover la economía de toda una región?

En 1986 recibimos en casa a un amigo brasileño de mis padres. Vivíamos relativamente cerca del Estadio Jalisco, y él había comprado un pase para todos los partidos que se jugarían ahí. Yo tenía 15 años. Nuestro huésped carioca se enfermó del estómago después de una mayúscula ingesta de tacos en un puesto callejero, justo un día antes del Brasil contra Polonia. Ante su condición decidió regalarme la entrada.

Obviamente fui, con mi bandera verdeamarela, a compartir con más de 40 mil desconocidos la dicha de ver a Sócrates, Careca y Müller jugar juntos. Aquella impronta de entretenimiento reforzó mi amor por el futbol. Sin esperarlo, unos tacos me dieron el pase a unos octavos de final.

El Estadio Azteca será sede del partido inaugural del Mundial 2026. Por eso permanece cerrado desde 2024 para ser remodelado con un presupuesto de poco más de 1,500 millones de pesos. Aunque es inversión privada, para darnos cuenta de la magnitud podemos decir que esa suma supera el presupuesto anual del IMCINE para apoyar al cine mexicano.

En paralelo, la inversión pública en infraestructura federal y estatal para recibir a los más de cinco millones de visitantes que se esperan asciende a más de 220 mil millones de pesos. En números comparables, equivale a construir tres aeropuertos como el AIFA o casi la mitad de lo que ha costado el Tren Maya. Sólo Nuevo León destina recursos a más de 3,000 kilómetros de carreteras con puentes y túneles para conectar Monterrey con Texas de forma más eficiente. El Metro de la Ciudad de México recibirá más de 13 mil millones de pesos para mejoras. Así, la emoción deportiva no solo inspira a la afición, también detona inversiones que pueden hacer que las ciudades funcionen mejor.

Por cierto, ir al Azteca en metro es una experiencia que ningún mexicano debería perderse. En 2013 tuve la oportunidad de hacerlo con mi papá y mis hijos, ida y vuelta, en aquel aburridísimo 0-0 entre la Selección Mexicana y Estados Unidos. Lo mejor de esa jornada no fue el partido, sino compartir con la familia y vivir la pasión en los vagones: convivir, cantar y gritar con los pasajeros.

El futbol sigue siendo, en términos generales, el deporte más popular en México. Pero el béisbol ha crecido de manera notable en los últimos años, cerrando parcialmente la brecha. Según una encuesta nacional de Nielsen en 2024, el 56% de los aficionados al deporte en México manifiestan preferencia por el futbol, mientras que el béisbol ya alcanza el 32% y entró al “top 5” de los más seguidos.

Mi hipótesis es que las decisiones de inversión, tanto públicas como privadas, no siempre se mueven por cálculos fríos, sino también por emociones, contexto global y la percepción de rentabilidad social y económica. Y todo indica que justo ahora estamos inmersos en ese tipo de escenario.

