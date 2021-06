Al vencer este jueves el periodo de prisión preventiva impuesto por el juez de control en contra de los tres policías señalados por el homicidio de Giovanni López, ocurrido el 4 de mayo de 2020 en Ixtlahuacán de los Membrillos, las autoridades informaron que se amplió el término.

“Las tres personas que se encuentran bajo proceso por el fallecimiento de quien en vida llevara el nombre de Giovanni López, a todos ellos se les prorrogó la prisión preventiva como medida cautelar”, aclaró el fiscal de Derechos Humanos, Jorge Alejandro Góngora.

En los casos de dos de los detenidos, las autoridades ya cuentan con fecha para la revisión de las medidas cautelares, aunque en el tercer asunto la fecha de la audiencia está indefinida en tanto un juez de garantías no resuelve de fondo el asunto, detalló el fiscal.

En hechos relacionados, la Fiscalía del Estado no descartó que el ex comandante de la Fiscalía Salvador Perea, quien esta semana fue puesto en libertad, pueda ser reinstalado en su puesto.

“Es un asunto que llevó la Fiscalía Anticorrupción, esperaríamos tener contacto con el fiscal para ver en qué términos sucedió la audiencia. Consideramos que la persona más calificada sería el propio fiscal Anticorrupción”.

Perea fue señalado por los hechos ocurridos el 5 de junio de 2020, cuando policías investigadores golpearon y privaron de la libertad a al menos 80 jóvenes manifestantes que se dirigían a la Fiscalía para protestar por la muerte de Giovanni.

El ex comandante fue señalado junto con Raúl Gómez, otro mando, de ser los responsables de la represión en contra de los jóvenes, pese a que recibieron órdenes de no actuar en contra de ellos. No obstante, familiares de los dos mandos señalaron que ellos actuaron porque se les ordenó.

Perea fue puesto en libertad después de que obtuvo la suspensión provisional de proceso ya que de las seis víctimas que denunciaron, solo una le dio seguimiento al proceso y al final no se opuso a que se le otorgara la suspensión al imputado por abuso de autoridad.

IM