El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco confirmó la muerte de una residente de medicina en la Clínica 46 de Guadalajara, aunque hasta el momento no se han revelado las causas del deceso. La institución informó que se mantiene acompañamiento constante a los familiares de la doctora.

Lo ocurrido el 16 de septiembre

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente tuvo lugar el 16 de septiembre, cuando se notificó que la médico se encontraba inconsciente. De inmediato, el personal del hospital aplicó maniobras de urgencia, pero pese a los esfuerzos realizados por el equipo de salud, la residente perdió la vida.

El director del Hospital General Regional Número 46, Wilberto Gutiérrez Astorga, declaró: “Quiero informar que durante la mañana del 16 de septiembre se reportó el estado de inconsciencia de la médica, a quien se le brindó en forma inmediata la atención médica. A pesar de los esfuerzos de nuestro personal de salud, la paciente falleció”.

El área de trabajo social, señaló el comunicado, ha brindado apoyo permanente a los familiares para acompañarlos en todos los trámites posteriores al fallecimiento.

¿Quién era la doctora fallecida?

La Fiscalía de Jalisco confirmó que la residente era Nicole Stark Carrillo, de 27 años, estudiante de la especialidad en anestesiología y adscrita al hospital donde ocurrió la tragedia. Se abrió una carpeta de investigación de oficio, ya que no se encontraron huellas de violencia en el cuerpo y la familia no presentó querella formal. Aun así, las autoridades continuarán con las indagatorias para esclarecer lo sucedido.

Testimonios de familiares y colegas

Según declaraciones de sus allegados, Nicole inició su guardia la mañana del 15 de septiembre. Durante la jornada presentó signos de agotamiento y desorientación; incluso llegó a desvanecerse en quirófano mientras atendía a un paciente. Aunque recuperó la conciencia y fue valorada en urgencias, regresó a sus labores. Posteriormente, compañeros le recomendaron descansar debido a su estado de salud.

Alrededor de las seis de la mañana del día siguiente, al término de su turno, fue encontrada sin vida en el área de dormitorios del hospital. Sus familiares exigen esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, argumentando que Nicole mostró señales de alarma previas a su fallecimiento.

Reacciones y despedidas

La noticia generó conmoción entre colegas, amigos y la comunidad médica. El Instituto Miguel Ángel de Occidente compartió una esquela en la que expresó: “Con gran tristeza informamos el fallecimiento de nuestra querida egresada e Hija del Verbo Encarnado, Nicole Stark. Acompañamos con nuestras oraciones y condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento, pidiendo a Jesús Verbo Encarnado que les conceda fortaleza. Descanse en paz”.

Por su parte, el IMSS reiteró su solidaridad con la familia y aseguró que dará seguimiento al caso hasta llegar a una resolución definitiva.

