Para la familia de Luz Raquel Padilla Gutiérrez estos son días muy difíciles. Este domingo se cumplió el primer aniversario desde el incidente donde sufrió severas quemaduras en un parque público de Arcos de Zapopan; el miércoles será un año desde su deceso a consecuencia de estas lesiones.

El camino que enfrentan su hijo Bruno, su hermana Aurora y la madre de Luz ha sido cuesta arriba: reconocen que el vacío se siente como desde el primer día. Esta semana Bruno será intervenido quirúrgicamente y están enfocando todas sus energías a este proceso.

Aún se duelen del mensaje de la Fiscalía del Estado, donde las autoridades aseguraron que Luz Raquel se autoviolentó y ella misma se prendió fuego; ella no era así, afirman sus familiares más cercanos.

“Este año ha sido muy difícil para Bruno principalmente. Obviamente para toda la familia nos ha caído como un balde de agua fría, pero pues siempre él es la víctima más afectada de toda la familia. Vamos a cumplir un año en tres días y de verdad, no te imaginas, no hay un sólo día, una noche, que no mencione a su mamá; que no mencione que se quiere ir a su casa, que le dan crisis por no poder seguir y a lo mejor no entender por qué mamá ya no regresó”, explicó Aurora.

La hermana de Luz Raquel agregó que tanto el personal del DIF Zapopan como de la Secretaría de Igualdad Sustantiva constantemente están al pendiente tanto de ella, como de la salud de Bruno. Esta última dependencia colaborará en el procedimiento quirúrgico que le realizarán esta semana.

“Creo que tal vez ellos dijeron que nunca lo iban a abandonar (las autoridades a Bruno). Yo sé que hay muchos niños que también perdieron a su mamá como la perdió Bruno. Sé que es mucho el trabajo, pero pues ahora sí que se tiene que cumplir con todos; así como se cumplió con Bruno, se debe cumplir con todos”, enfatizó Aurora. Expresó la necesidad que las autoridades sean más empáticas con el duelo que sufren hijos, hermanas, padres, tras la pérdida de un ser querido a causa de la violencia.

A un año de distancia, Aurora reconoce que apenas asimila la realidad; le han sugerido atender un posible cuadro de depresión. Los señalamientos que hizo la Fiscalía aún generan una tristeza profunda.

“Soy abogada, trabajo también para el gobierno y de verdad no sabes lo difícil que ha sido para mí levantarme en ese trabajo (…) vives en un sueño pensando que sí existe la justicia, que vas a ayudar a los vulnerables. Por algo estudiamos una ciencia social que minimice el dolor del de a un lado; que vamos a estar ahí para resolver problemas, para escuchar a las dos partes, para ser imparciales… y creo que fallaron. Me decepcioné, me quebré y no quiero decir que me arrepentí. Es una carrera muy bonita. Pero sin duda lo de Luz marcó un antes y un después”, sentenció Aurora.

Dice que a la gente le falta empatía para entender la situación de Luz Raquel, de Bruno y de su familia y que muchas personas incluso los ofenden: “Y créanme que Luz era una muy buena mujer, una gran persona que sí, tal vez no se dejaba de nadie y el ofender a su hijo le costó la vida”, concluyó.