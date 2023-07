Luego de los hechos del pasado martes en el que fallecieron seis personas y 14 personas lesionadas luego de un reporte de una presunta fosa clandestina que fue reportada a las autoridades donde explotaron minas terrestres; el cardenal José Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara detalló que es importante que todos los jaliscienses e instituciones estén unidos para confrontar este tipo de hechos violentos.

En rueda de prensa al terminar la celebración religiosa de este domingo detalló que es importante que haya unidad.

“Pienso que lo que sucedió está bien dado a conocer, bien posicionado en el conocimiento de la sociedad y creo que en la conciencia de la gravedad del hecho, es un hecho sumamente grave y lamentable y que pudiera ser la puerta de hechos de esta índole, esperemos que no, lejos de desunirnos, dividirnos, de confrontarnos, estos hechos deberían ser motivo de unirnos, de consolidar los vínculos que tenemos en la misma sociedad y estar expuesto a los mismos riesgos y problemas, necesitamos enfrentarlos unidos, más que divididos o confrontados; tengo entendido que el gobernador corrigió lo que dijo en un primer momento y la búsqueda debe de continuar, no se puede parar el desesperado anhelado que tienen las familias de saber de sus seres queridos desaparecidos, eso no se puede contener, ya viven la ausencia de no tener a su ser querido abrámosle sus posibilidades y apoyemos su búsqueda para que en la medida de lo posible encuentren una claridad o luz”, destacó.

EL INFORMADOR / A. Navarro

Ante los hechos violentos que actualmente se viven a nivel nacional, Robles Ortega detalló que la estrategia es totalmente fallida del Gobierno Federal que actualmente está preocupado en la sucesión y próximas elecciones.

“Ya tiempo que se ha evaluado la estrategia y por todos los sectores se reconoce que no es la estrategia adecuada, lo más preocupante pienso yo que nuestras autoridades a nivel federal están más ocupadas y preocupadas de su futuro inmediato y su continuidad, que ocupadas en resolver los gravísimos problemas que tenemos en el tema de la seguridad, hay otros temas, y tan solo ese tema (seguridad), como sociedad esperaríamos que ellos estuvieran ocupados realmente en dar una solución, tristemente están ocupados en las campañas y cómo permanecen en el poder, tener poder por el poder no sirve de nada, el poder es para el servicio y que su servicio se traduzca en una pacificación y cesé de la violencia en nuestro país”, sentenció.

También el cardenal Francisco Robles Ortega invitó al Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil y Universitaria, en la Universidad Panamericana el próximo fin de semana 21, 22 y 23 de julio, evento abierto al público en general con temas en conferencias de empresa, política y nuevas ideologías, para más información en el Instagram: PJU.Dempaj.