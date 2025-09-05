Coparmex Jalisco llama a usar informes municipales para impulsar cambios de fondo

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Jalisco (Coparmex Jalisco) , Raúl Flores López, dio a conocer una lectura de los avances y las áreas de oportunidad que permanecen abiertas en el marco de los primeros informes de los presidentes municipales del Área Metropolitana de Guadalajara que darán inicio la próxima semana.

En el comunicado, el organismo dijo que en materia económica se destacan los esfuerzos de rehabilitación urbana, el impulso a programas locales y las iniciativas de vinculación empresarial. No obstante, es necesario seguir fortaleciendo y detonando proyectos estratégicos, además de acelerar las inversiones.

En el ámbito de la seguridad, los informes municipales reflejan avances en la percepción ciudadana, el patrullaje y el equipamiento; sin embargo, persisten retos importantes en la atención de los delitos del fuero común y en la coordinación intermunicipal.

Finalmente, en lo relacionado con la administración pública y los servicios, sobresalen acciones de digitalización, obras públicas, limpieza y recolección de basura. Aun así, se requiere trabajar en mejorar su calidad y eficiencia, así como garantizar una cobertura equitativa.

Al tratarse del primer informe de los gobiernos municipales, Coparmex reconoció los avances alcanzados representan una oportunidad para delinear una ruta clara hacia el segundo año; etapa en la que la ciudadanía y el sector productivo esperan transformaciones más profundas.

Estos avances deben reconocerse como un primer paso, sin embargo es indispensable que se consoliden en políticas públicas de largo plazo, capaces de trascender coyunturas y generar certidumbre para el desarrollo. "Desde el sector empresarial vemos importante fortalecer la coordinación intermunicipal y reiteramos la disposición para colaborar con las autoridades municipales a fin de detonar inversión, generar empleos, fortalecer la economía local y construir ciudades más competitivas" , concluyó el organismo que encabeza Raúl Flores López.

EE