Diputados morenistas piden recursos para carreteras federales de Jalisco

Diputados federales de Morena por Jalisco enviaron un oficio a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para contemplar una partida extraordinaria de recursos para la rehabilitación y mantenimiento de la red carretera del estado.

El recurso sería contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2026.

El oficio fue enviado por el legislador Alberto Maldonado y firmado por otros diputados morenistas como Mery Gómez Pozos (presidenta de la Comisión de Presupuesto), Favio Castellanos y también del Partido Verde y del PT.

"Dicha petición obedece a la grave situación que hemos constatado en nuestros recorridos por la entidad junto con diversas diputadas y diputados de este Estado donde el deterioro de la infraestructura carretera representa una problemática de alta prioridad y una de las demandas más sentidas de la ciudadanía".

En el oficio, se remarca la petición de solicitar recursos extraordinarios para el año 2026 para garantizar la seguridad y economía del estado.

"Que permitan atender esta necesidad, garantizando la seguridad de los usuarios, la conectividad regional y el fortalecimiento de la economía regional".

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación será entregado el próximo lunes a la Cámara de Diputados por parte del Ejecutivo federal.

YC