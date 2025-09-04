Yo Jalisco apoyo para transporte gratuito arranca el proceso de refrendo de la tarjeta

El programa Yo Jalisco es una iniciativa del Gobierno del Estado diseñada para garantizar el acceso gratuito al transporte público a grupos prioritarios, como estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres jefas de familia.

El objetivo de este programa es facilitar la movilidad, promover la inclusión social y apoyar la economía de las familias jaliscienses, otorgando dos modalidades, una con descuento del 50% en pasajes y otro con viajes ilimitados dentro de los sistemas de transporte participantes mediante una tarjeta personalizada.

A través de un comunicado el Gobierno de Jalisco anunció el inicio de la etapa de refrendos de la tarjeta Yo Jalisco, que corresponde a la convocatoria 2025B. Los titulares podrán utilizar los viajes actuales hasta el 5 de septiembre.

Para realizar el refrendo, los usuarios deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la plataforma oficial: https://yojaliscotransporte-ssas.jalisco.gob.mx

Actualizar sus datos llenando las encuestas correspondientes.

Agendar su cita para el refrendo.

Acudir al módulo asignado en la fecha y hora programadas, llevando:

2 copias del INE

2 copias de la CURP

En caso de menores de edad, INE del tutor y 2 copias del acta de nacimiento

Para estudiantes, 2 copias de su constancia de estudios o credencial vigente que compruebe inscripción en el nuevo ciclo escolar

Es indispensable asistir personalmente con la tarjeta, ya que en el módulo se recargarán los viajes correspondientes.

Para los nuevos aspirantes de la convocatoria 2025B, el gobierno informó que en los próximos días se dará aviso sobre la entrega de nuevas tarjetas.

