La Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Jalisco (STyPS), en conjunto con la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco), 10 organismos de jóvenes y mujeres empresarias, unieron esfuerzos para una igualdad laboral y presentaron el Distintivo Jalisco Sin Brechas, que se otorgará a las organizaciones que garanticen la igualdad de oportunidades y espacios entre mujeres y hombres.

Este distintivo tiene como objetivo salvaguardar la igualdad salarial, y mejorar las condiciones generales de los trabajadores, por lo que se presentan políticas, planes, acciones y programas de trabajo, con el fin de apoyar a las empresas a cumplir en la adopción de prácticas administrativas y laborales y que aseguren la legalidad, así como la formalidad de la contratación de sus empleados y colaboradores, de la misma manera para mujeres y hombres.

El secretario del trabajo en Jalisco, Marco Valerio Pérez Gollaz, destacó que es importante que se eliminen las brechas laborales en la Entidad en razón de género.

“Lo que hicimos fue presentar y crear una inspección especial y voluntaria, es un acta meticulosa, pero para efecto de analizar únicamente el tema de género, es decir no viene otra circunstancia más que la valoración de ese sentido, es una inscripción voluntaria, no vinculante, si no se reúnen los requisitos les vamos a ayudar a cumplir, si se reúnen por supuesto la entrega del distintivo, y en ese sentido, insisto, vamos a promover con políticas y planes paralelos”.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en Jalisco la población femenina es de 4 millones 435 mil 093 que corresponden al 51.52% del total de la población y de las cuales el 38.7% son personas económicamente activas, de ellas el 37.8% se encuentran ocupadas.

Mientras que la publicación reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señala que en Jalisco, las mujeres tienen un menor porcentaje de pobreza laboral, con un ranking de 60.6%, catalogado como alto desempeño; ese es el camino que se quiere seguir avanzando para lograr un desarrollo en igualdad de circunstancias entre las mujeres y los hombres de Jalisco.

“No nos detengamos hasta que esto ya no sea tema, esto no debe existir, la diferencia de salario tampoco debe existir, no nos detengamos” pidió por su parte José Andrés Orendáin De Obeso, vicepresidente de Comisiones y Representación de la Cámara de Comercio de Guadalajara.

La presidenta del consejo empresarial de Jalisco invitó a las empresas a que se inscriban en búsqueda de la inscripción al Distintivo, para acabar con las diferencias salariales entre hombres y mujeres.

“Este es el paso muy importante para empezar esa medición del cumplimiento de esa ley que ya tenemos en Jalisco, así que reconozco el que nos haya escuchado a que haya empatía, el que haya sido receptivo a qué era lo que buscábamos y bueno pocas veces se habla de la economía de la mujer, así como muy pocas veces se habla y se mide la brecha salarial que sigue existiendo”, dijo.

Los organismos que se suman a la promoción del Distintivo Jalisco Sin Brechas, además de la Cámara de Comercio de Guadalajara, son las organizaciones: Mujeres empoderadas; Mujeres empresarias CCME; Proyecta Mujer; Mujeres empresarias de Tonalá; Mujeres de CANIETI; Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas y el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco.

La convocatoria

La primera convocatoria estará vigente a partir del 17 de abril del 2023, en donde podrán participar todas las empresas, comercios y negocios del Estado, una vez realizado el procedimiento señalado previamente, contarán con el Distintivo Jalisco Sin Brechas, con una vigencia de tres años.

Para saber:

De acuerdo al Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) Jalisco cuenta con 378,439 unidades económicas.

La Encuesta Nacional de Ocupación Económica (ENOE) informa que de las 1,682,263 (37.9%) mujeres ocupadas se encuentran en los siguientes sectores:

Sector Agropecuario: 64,888

Sector de la construcción: 9,849

Industria manufacturera: 315,218

Comercio: 425,270

Servicios: 862, 754

Otros: 1,973

No especificado: 2,311