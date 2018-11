Se registra incendio en toma clandestina en Tlajomulco

Aunque en un principio Bomberos de Tlajomulco informó que el incendio detectado atrás del fraccionamiento Casa Blanca provenía de una camioneta de tres toneladas que cargaba una cisterna con combustible de procedencia ilícita, en realidad se trataba de una toma clandestina que afectó a siete vehículos, precisó la dependencia.

Poco después de la una de la tarde se informó de un incendio ubicado a espaldas del fraccionamiento Casablanca, al que se llega por avenida Jesús Michel González, al poniente de Villas Terranova.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco encontraron siete vehículos afectados por el fuego, un camión Kodia que cargaba una cisterna con capacidad de entre ocho y diez mil litros, tres camiones de tres toneladas, un camión de caja seca con dos contenedores y dos camionetas tipo van.

Se encontró que se había afectado además una toma clandestina en un ducto de Pemex en ese mismo punto, por lo que se solicitó el apoyo a corporaciones de los municipios aledaños. Acudieron al llamado bomberos de Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan y de Protección Civil del Estado.

Tras el incendio que se presenta, te informamos que la avenida 8 de Julio está cerrada desde carretera a San Sebastián a Villas Terranova.



Hacia las 13:30 horas las autoridades ya habían controlado el incendio en los vehículos afectados, no así el incendio en la toma, informó Rodrigo Arellano, director de Bomberos de Tlajomulco. “Estamos esperando a que disminuya un poco la presión del gasoducto para poder continuar con las labores”.

El director aclaró que no existe riesgo para las poblaciones cercanas, por lo que no fue necesario evacuar el lugar. Tampoco se localizaron personas lesionadas o fallecidas “Llamamos a la ciudadanía para que mantenga la calma, no se alarme y no tenga pánico, el incendio está siendo controlado, se encuentra confinado”.

Poco después de las 14:00 horas, personal de Pemex cerró las válvulas del gasoducto, por lo que se espera aún a que disminuya el flujo de combustible para poder sofocarlo en la toma clandestina.

