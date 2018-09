Se rapan por una buena causa

La asociación civil Canica Centro de Apoyo a Niños con Cáncer A.C., organizó hoy sábado la edición 2018 del evento “Mi Amigo Sin Pelo” en Plaza del Sol, que busca incentivar la donación para las diferentes causas que lleva a cabo dicha institución. Según destacó Javier Galván, fundador de Canica, quien dijo esperan recaudar arriba de lo 120 mil pesos.

“Invitamos a la sociedad a participar siendo un amigo voluntario, pelo por donación. ¿Qué implica esto? Que el voluntario que se inscribe no es el niño que tiene cáncer, sino el que quiere ser solidario”.

Explica que de fondo hay tres propósitos: La solidaridad con los niños que atraviesan por la enfermedad, crear conciencia en la sociedad sobre que el cáncer se puede curar si se detecta a tiempo y la tercera es que este evento se vuelve en un vocero de la organización.

“Un gestor que va con personas a solicitar donaciones. La sociedad ahora es más reservada a dar dinero en la calle, prefiere movimientos coordinados, que si tú eres mi hermano y estás en Canica, yo prefiero que a través de ti la ayuda llegue”.

El amigo sin pelo hace la gestión del dinero, lo ahorra o lo junta, lo trae y se rapa. El cabello que es mayor de los 40 centímetros se teje para hacer pelucas; el cabello de centímetros menos se vende para extensiones, y ese dinero se utiliza también para la organización. Sin embargo, la gente también puede venir sólo a donar dinero o su trenza.

Canica ya tiene una década haciendo este evento, y 15 años desde su fundación. En todo este tiempo han recibido a dos mil 354 niños, de estos en el programa educativo que tienen han egresado a 551 alumnos, han entregado 207 sillas de ruedas. Tiene dos comedores, uno en Centro Médico y otro en el Hospital de Pediatrías del IMMS han entregado 142 mil 989 alimentos a papás mientras sus hijos están hospitalizados.

Canica también tiene otros programas como cuidados paliativos domiciliarios, el programa de movilidad donde le dan a niños sillas de ruedas y apoyo en transporte, acciones recreativas como campamentos y viajes a Disney para los pequeños. Hay Canica en León, Aguascalientes y Puerto Vallarta. El evento planea terminar sus actividades hoy a las 20:00 horas. Habrá durante el transcurso de la tarde un show con artistas locales.

Solidarios

El primero en ser rapado durante el evento fue el señor José Antonio Cortés, quien vino motivado por el amor a los niños. “Tengo hijos y gracias a Dios tienen salud y si podemos ayudar a los niños que tienen algún problema, hay que hacerlo, no hay que ser omisos ante este tipo de eventos”.

Isis Wong Goné acompañó a su hija Valentina de siete años a donar su cabello. “Yo trabajó en Centro Médico y estoy en el área de transplantes. A mí me da alegría que la gente done órganos. Pero no nos tenemos que enfermar para darle alegría a alguien más. En este caso yo le comenté a mi hija si quería donar, tenemos cuatro años dejando que su cabello crezca y lo cuidamos, ella lo desenreda y lo quiere. Y cuando le pregunté si quería donárselo a un niño sin pelo, me dijo que ‘sí’”.

Ambas buscaron en Internet de qué manera podían donar y llegaron a Canica, le dieron un cochinito para juntar dinero, lo trajeron hoy, y pasaron a que le cortaran el cabello. La Policía Federal, Estación Zapopan, también han participado en este evento, tienen tres años consecutivos haciéndolo, así lo destacó el inspector Jorge Luis Reyes, “contribuimos con una cooperación económica y nos solidarizamos con el corte de cabello”.

