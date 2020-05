Se manifiestan contra López Obrador en La Minerva

La mañana de este sábado, integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA) se manifestaron en la Glorieta de La Minerva para exigir la salida del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las decenas de manifestantes permanecieron en sus automóviles como medida ante la COVID-19 y a través de pancartas, pitidos y música mexicana mostraron su inconformidad. Algunas de las consignas escritas eran "fuchiguacala AMLO", "AMLO sólo eres un títere", "AMLO se va ya" y "vendepatria".

Carmen, manifestante, refirió que "cada día México tiene acciones más populistas y eso no lo quiero para mi familia". Por su parte, Rosalinda mencionó que pide la salida de Andrés Manuel López Obrador porque no existe seguridad, salud y educación para sus hijos. Finalmente, Patricia reiteró que "de no salir el Presidente, seguiremos manifestándonos".

La manifestación no causó un colapso, ya que personal de la Policía Vial acudió al lugar y los integrantes de FRENA no se estacionaron a los alrededores de La Minerva, sino que daban algunas vueltas en el sitio para luego incorporarse a la calle de Agustín Yáñez y dirigirse a la Glorieta Niños Héroes, donde finalmente retornaban con dirección a La Minerva.

La invitación para ser parte de las protestas fue planeada desde la semana pasada y difundida en redes sociales. El Frente Nacional también se manifestó en distintas urbes del país como León (Guanajuato) y Querétaro.

#CaravanaMovil



70 ciudades listas para levantar la VOZ contra el Dictador Comunista.



Sábado mayo 30



Aquí la lista actualizadahttps://t.co/xLt6uV0lzq



¿ Y tú ciudad? es comunista...



Tú puedes hacer que suceda; búscanos:



477 261 1667



81 8097 8338#SomosMexico#AMLOveteYA. pic.twitter.com/0Awq7BqGUf — FRENAAA Oficial (@OficialFrenaaa) May 29, 2020

