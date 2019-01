Se incendia gasolinera en Ocotlán

La tarde de este miércoles se presentó un incendio en una estación de servicio sobre la carretera que conduce a Ocotlán, en los límites de dicho municipio con Tototlán, informó Bomberos y Protección Civil de la primera demarcación.

Fue a las 18:19 horas cuando se recibió el reporte de un incendio en una gasolinera ubicada sobre la carretera que conduce de Ocotlán a Tototlán, a la altura de la población conocida como Ríos de Ruiz, tras lo que se enviaron unidades al lugar.

Al confirmar el reporte se solicitó el apoyo de otras corporaciones, las cuales acudieron al sitio, como Bomberos Tototlán y de la Unidad Estatal de Protección Civil. Fue alrededor de una hora después de recibido el reporte cuando se reportó que el incendio se hallaba controlado.

Especial

De acuerdo a información recabada por la Fiscalía, se presume que el incendio fue provocado por una falla en una de las bombas, la cual se incendió mientras cargaban un par de vehículos, un auto sedán y una camioneta pick up, los cuales quedaron calcinados.

Personal del municipio confirmó que ya no había riesgo en el punto; no se cerró la carretera ni se contempla su cierre. No se reportaron personas lesionadas al momento.

LS