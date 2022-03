"Acá estamos los afectados", gritan detrás de las rejas que puso la seguridad del Estado para evitar que cientos de locatarios ingresen al Mercado Libertad, mejor conocido como San Juan de Dios, en el cruce de Javier Mina y Cabañas, así como en Cabañas y Dionisio Rodríguez.

Policías resguardan los alrededores del Mercado San Juan de Dios. EL INFORMADOR / A. Navarro

Algunos llegaron a las dos de la mañana, otros a las cuatro, pero todos necesitan entrar para tratar de recuperar sus cosas y saber si podrán rescatar algo.

Aunque ya habían comenzado a ingresar, oficiales de Protección Civil y Bomberos avisaron que no se podía por una nueva fuga de gas y en el lugar reina la incertidumbre.

"Estoy desde las cuatro de la mañana aquí. De mis seis locales, dos de comida se quemaron. Venimos por los otros locales que se supone que están cerrados porque esos ya se perdieron", compartió un locatario.

Gabriela Ortíz, quien vende artículos de piel, señaló que, aunque están en el primero y segundo nivel, buscan entrar para revisar que todo esté bien.

Pero el incendio no solo afectó a los 384 locales quemados, sino también a aquellos que no se les permitió abrir y no tienen respuestas.

"Estoy desde las 7 de la mañana, de por sí con la pandemia no había ventas y ahora no sabemos qué va a pasar. No nos dan esperanza, hace falta voluntad para que nos apoyen", se quejó Lourdes Martínez, quien tiene 66 años en el mercado.