Luego de casi tres meses del incendio ocurrido en el mercado San Juan de Dios, que afectó más de 400 locales, entre ellos el negocio de verduras de Óscar Delgado, él recibió hoy el nuevo espacio donde podrá laborar nuevamente, y del cual se sostienen tres familias distintas.

Óscar se dijo gustoso de tener nuevamente su espacio techado, pues hasta ahora había estado trabajando sobre la calle Dionisio Rodríguez para no parar sus ventas.

Su local fue el primero en ser reabierto como parte de la entrega llevada a cabo este viernes por autoridades municipales.

“El chiste era seguir trabajando, no quedarnos estancados. De ahí afuera salió para los gastos, pero no hay cómo tener nuestro propio local. Se ve muy bien, me siento muy contento y ya listo para seguir trabajando, nosotros, mis hermanos, y a ver qué sale”, dijo el hombre al ver su nuevo espacio.

EL INFORMADOR/A. Camacho

Los locales restaurados

Los primeros 60 locales ya restaurados por el Ayuntamiento de Guadalajara tras el incendio del pasado 31 de marzo en el mercado Libertad, también conocido como San Juan de Dios, fueron entregados este viernes por el alcalde tapatío, Pablo Lemus, en el marco de la celebración del Día de San Juan.

Así, semanalmente, se continuará con las entregas de locales hasta completar los 230 espacios que resultaron con afectaciones estructurales tras el siniestro, previendo concluir el último día de julio con la totalidad de los mismos, dijo el munícipe.

“Además de felicitar a los locatarios de San Juan de Dios en su día, también les quiero agradecer, porque el arranque fue complicado en una situación de crisis, pero en base al trabajo conjunto, al diálogo, al respeto, al cariño por San Juan de Dios, estamos saliendo todos unidos adelante. Lo más importante es que hay San Juan de Dios para muchas décadas”, expresó Lemus Navarro.

EL INFORMADOR/A. Camacho

Promocinarán San Juan de Dios

Añadió que se continuará con una campaña de promoción del mercado a fin de que la ciudadanía y el turismo visiten y consuman en el San Juan de Dios, a fin de que se reactiven y se impulse por completo las ventas de las y los comerciantes tras el siniestro.

“Muchos me han dicho que ya están recuperando los niveles previos al incendio en sus ventas, pero tenemos que ir por mucho más que eso”, señaló.

Además, aseguró que se trabajará con las y los locatarios para decidir qué actividades se llevarán a cabo en el espacio que fungía como guardería, el cual fue clausurado por no contar con las medidas de seguridad suficientes para los menores, pero que puede ser utilizado mediante propuestas como la impartición de cursos y talleres que ayuden a fortalecer el tejido y la integración social.

Un sacerdote bendijo los locales recién inaugurados. EL INFORMADOR/A. Camacho

Los locales de la planta baja que fueron entregados este viernes podrán comenzar a operar en aproximadamente una semana en espera de reconectar las redes de agua potable , mientras que los locales entregados en el segundo piso correspondientes al área de comida podrían ya ser utilizados en un máximo de 15 días debido a que ahí debe reconectarse el gas

Antes de abrir los espacios restaurados, éstos fueron bendecidos por un párroco. Como parte del festejo, que además estuvo acompañado de mariachi, fueron repartidos dos pasteles entre los asistentes al evento.