Salud quita contrato a empresa por incumplir servicio

Tras el incumplir el servicio, la Secretaría de Salud Jalisco anunció la suspensión del contrato con la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, misma que se encargaba desde marzo de este año de realizar pruebas de laboratorio y estudios de gabinete a pacientes.

"Tal incumplimiento generó afectación de los servicios de salud que se prestan a las personas que viven con VIH, ya que se reportó el retraso de 256 muestras de sangre que por no contar con el reactivo necesario, y que no el proveedor no entregó en forma y tiempo, no se procesaron de manera adecuada", comentó Fernando Petersen, titular de la Secretaría.

La empresa GAP dejó de brindar el servicio desde el 18 de julio, lo cual afectó a los 35 hospitales de la red estatal; la coordinadora estratégica de desarrollo social, Anna Bárbara Casillas, aseguró que también se interpuso una denuncia penal por este hecho.

También se registró la escasez de reactivos para realizar pruebas de ácidos nucleicos, de VIH, grupos sanguíneos de donadores (provocando que esta sangre no se pueda aplicar), y biometrías hemáticas a los donadores.

Esto implicó "una tardanza en el diagnóstico, en el seguimiento, en la prevención y en la vigilancia epidemiológica en los casos de salud pública", señaló Petersen. Agregó que la falta de la empresa también comprometió la salud de otros pacientes.

Debido al incumplimiento de la empresa GAP, se realizó una adjudicación directa a la empresa Intermet S.A. de C.V para que continúe brindando este servicio. Esta empresa ya había resultado ganadora de la licitación para brindar servicios de software y análisis mediante tecnología de los Bancos de Sangre.

Intermet S.A de C.V. ha sido señalada de tener vínculos con la firma Impromed, la cual es acusada de prácticas monopólicas por la Comisión Federal de Competencia (Cofece).

"Esta empresa que nos puede dar la capacidad operativa y de cobertura en todo el estado", señaló Bárbara Casillas, también sostuvo que esta empresa no tiene impedimentos para participar en las licitaciones y que ha cumplido con los requerimientos administrativos y legales.

La adjudicación directa que se le otorgó a Itermet a partir de las omisiones de GAP será sólo por mes y medio, ya que se espera que en este periodo se resuelva la medida cautelar interpuesta por la empresa que omitió los servicios para volver a licitar los servicios de pruebas de laboratorio.

