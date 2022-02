Salud en Jalisco: Se manifiestan contra el cambio de sede del Hospital de la Mujer

Usuarios y personal de salud se manifestaron a las afueras de la hasta ahora sede del “Hospital de la Mujer” para pedir que estos servicios continúen en la actual ubicación en Periférico Norte, pues el traslado hasta la nueva unidad en San Martín de la Flores en Tlaquepaque será bastante alejado para quienes ya son pacientes recurrentes.

La usuaria y habitante de la Barranca de Huentitán, Esmeralda Padilla, comenta que este cambio afectaría en su acceso a los servicios médicos. “La verdad sí nos va a afectar. Yo estoy hablando por todas las mujeres, por los vecinos. Sí nos va a afectar el cambio de hospital porque somos personas de bajos recursos”, aseguró.

En cuanto al personal médico, Teresa Espinoza, quien lleva 17 años como enfermera en esta unidad médica, comenta que hasta el momento no les han informado de manera oficial el cambio de instalaciones. “Nos gustaría como personal de salud, que se nos notifique oficialmente que nos vamos, sobre qué condiciones nos vamos, qué necesitamos para irnos, nada más eso pedimos como personal. Apoyamos que se construya otra unidad pero que no se cierre esta, pues se encuentra en una zona de la ciudad donde es tan necesario, ya que hay muchas mujeres que nos llegan como pacientes directas cuando están llenos los hospitales civiles o cuando vienen de la Luz del Mundo. Generalmente son pacientes que ya vienen con la presión alta, que no tienen el tiempo de llegar hasta un hospital en Tlaquepaque”.

Durante el tiempo que dure la mudanza y socialización de la nueva unidad, para el traslado de trabajadores se implementará una ruta de conexión especial que correrá de la actual unidad al nuevo hospital en San Martín de las Flores, explicó la Secretaría de Salud Jalisco.

