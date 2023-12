Pese a ver con buenos ojos la venta en farmacias de las vacunas contra COVID, los usuarios seguirán optando por las dosis gratuitas del gobierno.

Varios pacientes vacunados en el módulo Drive Thru frente al Estadio Jalisco, indicaron que por comodidad y gratuidad, continuarán usando el servicio.

“Yo seguiría con la gratuita. No me parece perjudicial que la vendan, pero más bien creo que debería haber disponibilidad en cualquier hospital”, comentó Fernanda, quien cada año se aplica la vacuna.

“Desde que salió la vacuna me la he puesto mínimamente cada año, la última fué en enero. Seguiría usando la gratuita si fuera Astra o Pfizer, sino no, creo que en general para el personal de salud no sería problema comprarla y tendrías acceso a la vacuna de la marca que deseas”, explicó la Dra. Aimee Araiza.

En las farmacias, el costo de la vacuna Pfizer tiene un costo de entre 800 a mil pesos, por lo que los entrevistados consideraron que es un precio poco accesible para una familia completa, por ejemplo.

El módulo de vacunación Drive Thru estará disponible hasta el 23 de diciembre, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, con la aplicación gratuita de vacunas contra COVID-19, influenza y VPH.

MF