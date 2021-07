Crear un registro de casos, analizar ampliar el fondo estatal de 15 millones de pesos para la compra de medicamentos e instalar una mesa de trabajo sobre el tema; fueron algunos de los acuerdos alcanzados en la reunión que sostuvieron representantes de asociaciones civiles que apoyan a menores con cáncer y autoridades estatales.

El gobernador de Jalisco destacó la necesidad de conformar un registro nacional de afectados para ilustrar la gravedad del problema y analizar las necesidades presupuestales para que a nivel estatal ningún menor afectado por la enfermedad carezca del tratamiento oncológico.

“En el caso de Jalisco, estas organizaciones han tenido con nosotros una relación de trabajo cercana que creo que nos ayuda a atender este nuevo momento con un compromiso sólido de garantizar que en Jalisco no haya un solo niño, una sola niña con cáncer que no tenga tratamiento, que no sea atendido”, dijo.

El mandatario estatal planteó convocar a la sociedad a sumarse y colaborar para ampliar el fondo económico.

Alejandro Barbosa Padilla, fundador de la asociación “Nariz Roja”, destacó la necesidad de encontrar soluciones de fondo a la atención del cáncer infantil y, posteriormente, en otros sectores sociales de la población.

Se planteó que en la nueva mesa de trabajo sobre el tema participen representantes de universidades, especialistas y asociaciones civiles.

JM