“Nosotros no pedimos tener cáncer, sólo pedimos que haya medicamento”

Olivia Hinojosa tiene 41 años. Ella está a punto de terminar su tratamiento contra el cáncer de mama, sin embargo, a punto de concluir se han escaseado los medicamentos oncológicos de al menos 19 claves necesarias para este tipo de procedimientos.

"Nosotros no pedimos tener un cáncer, sólo pedimos que se nos dé medicamento, que se nos abastezca el medicamento, los insumos"

“No somos burla de ningún gobierno, los niños no son objeto de burla de nadie como para que digan que somos golpistas. No traemos pintado ningún partido político, tenemos pintada la esperanza de vivir. Nosotros no pedimos tener un cáncer, sólo pedimos que se nos dé medicamento, que se nos abastezca el medicamento, los insumos. Estamos alzando la voz por las compañeras, los compañeros que estamos en la lucha, que están en los hospitales esperando un tratamiento”, expresó.

Olivia lamentó que si bien el cáncer de mama es controlable hay muchas mujeres que han abortado el proceso debido a la falta de medicamento, cuando además, dijo, la demanda es muy alta.

Olivia fue una de las decenas de familiares, pacientes y asociaciones civiles en apoyo a esta enfermedad que se reunieron este miércoles en la explanada de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara para protestar por el desabasto de medicamentos en contra del cáncer.

A las 16:40 horas partieron rumbo a la Glorieta Minerva, donde una vez reunidos, con pancartas en mano que hacían alusión al desabasto, expresaron su inconformidad ante la situación que se vive en el país y en el Estado.

Por ejemplo, el fundador de la asociación Nariz Roja, Alex Barbosa, explicó que el problema reside en la federación al haber cerrado la planta farmaceútica que proveía la mayor parte del medicamento oncológico sin que hasta ahora se haya dado otra opción para la producción de los fármacos.

Por esta razón, dijo, no se trata de un problema que alcance sólo al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pues ahí tampoco hay medicamento oncológico.

“Miles de médicos a nivel nacional hoy se vistieron de negro para decirle al sistema 'ya estamos cansados, no se puede trabajar sin insumos, sin medicamentos, con tantas carencias'. Hoy venimos a pedir medicamento de calidad y en tiempo y forma, no compras a la carrera. El medicamento tiene que llegar completo para lograr tratamientos íntegros. Aquí no es un tema político, es un tema de que se pongan a trabajar”, expresó Barbosa.

Por su parte, el secretario de Salud Jalisco, Fernando Petersen, informó que se iniciarán mesas de trabajo con las asociaciones civiles para buscar opciones que puedan ayudar a disminuir el impacto del desabasto con la reasignación de recursos o la asignación de recursos extraordinarios, aunque hasta el momento, dijo, se desconoce la partida de la cual podrían tomarse, pues además en agosto deberá comenzar la proyección del Presupuesto de Egresos 2022.

“Nosotros no estamos sujetos al Insabi. Con esto lo que ha sucedido es que Jalisco ha podido tener licitaciones propias que nos han permitido llegar a tener medicamentos. Sin embargo, los medicamentos de tercer nivel, los que antes se llamaban de gastos catastróficos, ahora se llaman del Fonsabi, estos estos fármacos de compra del Gobierno Federal. La gente estaba acostumbrada a tener vía fondos de Seguro Popular lo que ya no existe”, dijo.

Ante ello, con las compras hechas por parte del Estado se ha tratado de suplementar la mayoría de los medicamentos a través de las asociaciones civiles en dos ocasiones desde el año pasado. “Jalisco lo que está haciendo es sumándonos para ver dónde los conseguimos, cómo ayudamos a las asociaciones civiles a que se consigan y tratar de lograr de cubrir los medicamentos que hoy no se están cubriendo”, añadió Petersen.

