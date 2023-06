Con una inversión de 204 millones 717 mil 603.04 pesos para obra y equipamiento, este lunes fue inaugurado el nuevo Hospital Regional de Tequila, con el cual se pretende beneficiar a más de 45 mil personas del municipio y de la región.

“Este hospital va a tener los cuatro elementos más importantes de la medicina. Va a tener medicina externa, ginecobstetricia, pediatría y cirugía general. Es decir, se podrán atender las principales patologías de estas especialidades”, dijo el secretario de Salud, Fernado Petersen.

Además de ello, el hospital cuenta con área de urgencias, cinco cubículos para esta materia y dos zonas de aislamiento para urgencias infantiles, un crecimiento y actualización del centro de salud que por 60 años había estado operando en el municipio.

ESPECIAL/Ayuntamiento de Tequila

“Este hospital va a atender 24/7 a las principales y más importantes acciones de salud. Por ello esta es una diferencia abismal que beneficiará no solo a las y los habitantes de Tequila, sino de la región para poder servir brindando servicios de calidad”, añadió el secretario.

Por su parte el alcalde de Tequila, Alfonso Magallanes, recordó que por varias administraciones se había tenido la visión de contar con su propio hospital comunitario, por lo cual, el que hoy sea una realidas es un gran beneficio para todas y todos sus habitantes, así como para las y los ciudadanos de regiones vecinas.

“Hoy en Tequila es una realidad este hospital comunitario que estará al servicio de todas y todos ustedes. Y me da gusto que los más necesitados van a poder recibir una atención de calidad como si fuera un hospital privado gracias a su alta calidad y tecnología”, añadió Magallanes.

Por último, el gobernador de Jalisco destacó que este hospital cuenta con infraestructura de primer nivel, que logrará, por fin, que las madres puedan tener a sus hijas e hijos en este municipio sin tener que trasladarse a otros espacios como Magdalena o Guadalajara.

ESPECIAL/Ayuntamiento de Tequila

“En unos días más voy a entregar el hospital de Jilotlán. Y vamos a entregar el Hospital Civil de Oriente, el Instituto Regional de Cancerología, el Hospital de Niñas y Niños con Cáncer, el de Niños Quemados, y totalmente transformado el Hospital Civil Viejo”, dijo el mandatario estatal.

Además recordó que en su gestión se certificará el 100% de los hospitales de la entidad, además de que el expediente electrónico ya es una realidad.

“Ojalá pronto el sistema federal y el Seguro Social en específico tenga este servicio, porque también queremos que el Seguro Social en Jalisco esté a la altura de nuestro Servicio de Salud estatal”, dijo el mandatario.

Lo anterior, en respuesta a lo señalado el pasado viernes por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa “mañanera”, donde dijo que “las entidades que no se sumaron al IMSS-Bienestar no pudieron con el reto de brindar salud de calidad a sus ciudadanas y ciudadanos”.

“Hasta ahora no conozco un caso donde en un estado los servicios de salud funcionen bien y que sea gratuito. Dicen que debe de haber cuota, si funcionaran no habría problema, pero no funcionan, ese es el problema”, dijo el Presidente el pasado viernes.

Durante la inauguración de este hospital también se encontró presente la coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social Bárbara Casillas, así como el jefe de Gabinete, Hugo Luna, entre otros alcaldes de la región y funcionariado del municipio.

SABER MÁS

Para operar el nuevo hospital al día de hoy se cuenta con una fuerza laboral de 26 trabajadores, se tiene autorizada una plantilla para sumar 48 trabajadores y posteriormente en una segunda etapa ampliar a 54 personas para alcanzar un total de 128 trabajadores de la salud.

En el 2020 se contaba con seis camas para hospitalización (antiguo Centro de Salud) actualmente suman 16 (una de ellas aislada y tres pediátricas), la consulta externa creció de cuatro consultorios a seis actuales.

Áreas nuevas: Cuneros con cuatro camas cunas, urgencias con siete camas y un aislado, tocología con un expulsivo, dos camas de labor y dos camas de recuperación post-parto, cirugía con un quirófano y cuatro camas de recuperación post-quirúrgica, área laboratorio y rayos X, entre otras.

JM