Si bien las Entidades tienen la autonomía de decidir su se suman o no al sistema de salud del IMSS-Bienestar, para el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aquellos Estados que no se han sumado al programa no han podido con el reto de brindar salud de calidad a sus ciudadanas y ciudadanos.

Entre dichos Estados se encuentra Jalisco, además de Yucatán, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.

El presidente @lopeobrador_ reveló que algunas entidades se niegan a incorporarse a @IMSSBIENESTAR por 3 factores: no se quieren desprender del sistema, dicen que pueden atenderlo en la entidad cobrando y el “chanchullo” del presupuesto @Notimex @Notimex_TV #Mañanera #AMLO pic.twitter.com/fI3ZShiMEd— Manuel Galeazzi (@ManuelGaleazz1R) June 9, 2023

Para López Obrador, existen varias razones por las cuales las Entidades no se suman, siendo una de ellas que consideran que ellos pueden ofrecer los servicios médicos. “Y sí puede darse el caso, pero hasta ahora no conozco un caso donde en un estado los servicios de salud funcionen bien y que sea gratuito. Dicen que debe de haber cuota, si funcionaran no habría problema, pero no funcionan, ese es el problema”, dijo el Presidente.

Si bien se hizo el intento de descentralizar los servicios mediante el Seguro Popular, esto no ocurrió. “Eso del Seguro Popular, ni era seguro ni era popular”, expresó.

Sin embargo, añadió, lo más grave es que “en algunos de los casos” las Entidades no quieren sumarse al IMSS-Bienestar porque tienen vínculos y deudas con políticos y empresas privadas dedicadas a la venta de medicamentos.

“Lo más grave es que unos no quieren (sumarse) porque saben si no aceptan tenemos que tenemos la obligación de darles el fondo, y entonces al darles el dinero ya compran la medicina, pagan los servicios, tienen que mejorar los hospitales. Y en todo eso antes sin duda había chanchullo, los que se dedican a vender medicinas, políticos, corruptos, tienen compromisos con los gobernadores, con algunos. Políticos y dueños de distribuidoras, y por eso dicen que no quieren al IMSS-Bienestar”, expresó López Obrador.

Dijo también que hay quienes han cambiado de opinión sumándose al sistema, como en el caso de Durango quien, tras dialogar con el gobernador, Esteban Alejandro Villegas, decidió sumarse al IMSS-Bienestar.

JM