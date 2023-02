Este medio publicó que, hasta noviembre pasado, 13 hospitales de segundo nivel en Jalisco no tenían acreditación, ocho unidades estaban en proceso, y solamente nueve espacios médicos sí tienen la certificación, lo que significa que sólo una tercera parte cumple con este requisito. Entre los hospitales que no tienen la acreditación está el Hospital Materno Infantil San Martín de las Flores y las Unidades Especializadas en Atención Obstétrica y Cuidados Neonatales de Zapotlanejo, Tala y San Miguel el Alto.

Al respecto, el OPD Servicios de Salud Jalisco compartió una ficha informativa en la que afirma que “el objetivo del proceso de la acreditación es mejorar la calidad en la atención, pero la falta de ésta no es sinónimo de mala atención o falta de servicios. Es falso que las unidades sin acreditar no cumplan con los requisitos básicos necesarios, toda vez que la falta de acreditación no es sinónimo de falta de servicios o atención. La acreditación es el final de un proceso, por lo tanto operar un servicio, área u hospital en busca de obtener dicha acreditación exige poner en marcha todos los recursos para cumplir con los requerimientos”.

Y detalló que para el OPD Servicios de Salud Jalisco es una prioridad contar con instalaciones dignas y adecuadas, así como personal e insumos para brindar una atención médica con seguridad, calidad y calidez humana a usuarios y personal no sólo para alcanzar la acreditación, sino para cumplir con la visión y meta de esta administración estatal de dignificar la atención médica. “Jalisco cuenta con 16 unidades de segundo nivel acreditadas hasta el corte del 1 de febrero de 2023 y ocho unidades de segundo nivel inscritas en el Programa Anual de Acreditación 2023. La meta de este gobierno es acreditar el 100% de unidades de salud al cierre de 2024, de acuerdo con la normatividad vigente”.

En este sentido, destacó que el Gobierno del Estado sigue invirtiendo recursos en las unidades que faltan por acreditar en cuanto a infraestructura, recurso humano y equipamiento. Además de toda la inversión en la creación de nuevas unidades médicas de primer y segundo nivel.

“Es importante señalar que, la acreditación es un proceso que avala la maduración de los procesos médicos/administrativos en una infraestructura adecuada; por tanto no puede otorgarse antes de prestar atención médica. Por todo lo anterior, que en este momento las unidades referidas en la nota periodística no cuenten con la acreditación de establecimientos en salud no es una limitante para que las unidades no acreditadas estén prestando servicios, ya que estas unidades están apegadas a la normatividad vigente para su operación y ejecución de servicios”, aseveró la dependencia.

Respecto a los hospitales de Sayula y La Huerta, remarcaron que es debido a la antigüedad de sus instalaciones, no pueden ser objeto de acreditación ya que fueron construidos en otra época y no reúnen todos los parámetros que son indispensables para este proceso.

“Por esta misma razón, el Gobierno del Estado decidió sustituir dichos hospitales y construir nuevas unidades apegadas a la normativa vigente y que les permita ser adecuadas (las cuales ya presentan avances significativos y están próximas a ser inauguradas)”.

Agregó que todas las nuevas unidades son construidas y diseñadas de acuerdo a la normativa aplicable para la acreditación. “Sin embargo, este es un proceso que requiere mínimo un año (cómo es el caso del Hospital Materno Infantil San Martín de las Flores, inaugurado en marzo de 2022; el cual ya se encuentra inscrito para ser evaluado en el proceso 2023 por evaluadores externos que asigna la Federación. Cabe mencionar que los acreditadores acuden a la unidad para verificar físicamente las instalaciones en un tiempo y fechas determinadas por las autoridades federales”.

Hospitales acreditados

Hospital Comunitario Colotlán

Hospital Comunitario San Juan de los Lagos

Hospital Comunitario de Jocotepec

Hospital Comunitario Atotonilco El Alto

Hospital Comunitario Tamazula

Hospital Comunitario Cihuatlán

Hospital Comunitario Mascota

Hospital Regional Tepatitlán

Hospital Regional de La Barca

Hospital Regional Ciudad Guzmán

Hospital Regional de Autlán

Hospital Regional de Puerto Vallarta

Hospital Regional de Ameca

Hospital Regional Cocula

Hospital General de Occidente

Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos

Hospitales inscritos al Programa Anual de Acreditación 2023

Hospital Comunitario Huejuquilla El Alto

Hospital General de Lagos de Moreno

Hospital Comunitario El Grullo

Hospital Materno Infantil San Martín de las Flores

Unidad Especializada en Atención Obstétrica y Cuidados Neonatales Tala.

Hospital Regional Ciudad Guzmán (reacreditación)

Hospital Regional Autlán (reacreditación)

Hospital Regional Magdalena (reacreditación)

Unidad Especializada en Atención Obstétrica y Cuidados Neonatales Ojuelos

Hospital Comunitario Ojuelos

JM