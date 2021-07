En Casa Jalisco, feministas exigen nuevamente a la SEJ que retire cargos a manifestantes

Decenas de mujeres feministas de distintas colectivas, en coordinación con la agrupación de mujeres conocida como “Las Paritaristas”, se reunieron este lunes a las afueras de Casa Jalisco para exigir nuevamente a la Secretaría de Educación (SEJ) que retire los cargos a las jóvenes que participaron en la manifestación del pasado viernes 9 de julio.

“Han tachado el derecho a la manifestación e intervención con digna rabia de las mujeres que protestan ante la injusticia como violencia"

Hacia las 9:30 horas llegaron las mujeres, acompañadas incluso de sus hijos e hijas, a Casa Jalisco, recinto que se encontraba ya cubierto por al menos tres cercos de vallas. Ahí las jóvenes plasmaron sus exigencias en distintos carteles y cantaron canciones para visibilizar el movimiento.

Alrededor de las 10:00 horas, las asistentes leyeron dos comunicados en los cuales exigieron que se retiren los cargos contra las 10 jóvenes retenidas tras la protesta del viernes 9 de junio en busca de justicia por dos menores violentadas y abusadas en su plantel escolar. Las mujeres consideraron que se violentó su derecho a la libre manifestación, además de que aseguran que no se les leyeron sus derechos al ser detenidas, así como que las exhibieron al quitarles los paños que les cubrían los rostros.

Las jóvenes manifestaron que no fueron escuchadas en dicha protesta y aseguraron que al ser detenidas no se les dio agua ni comida durante la detención, sin embargo, hasta el momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien estuvo en el acompañamiento de las víctimas, no ha hecho algún señalamiento respecto de estas violaciones señaladas.

“Han tachado el derecho a la manifestación e intervención con digna rabia de las mujeres que protestan ante la injusticia como violencia, no es violencia es la que sufren las mujeres víctimas de feminicidio, las mujeres violadas, las niñas y los niños abusados en las escuelas de educación pública y privada, violencia es denunciar y ser nuevamente víctimas de las instituciones que deberían de protegernos, violencia es la impunidad que impera en estos delitos”, dijo una de las jóvenes en la rueda de prensa.

Las jóvenes lamentaron también que ni las autoridades estatales ni la Secretaría de Educación Jalisco haga justicia por los abusos que ocurren en diversas escuelas en el Estado, como lo documentó la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. (ODI) en su informe “Es un secreto”, en el cual se señala a nuestra Entidad como parte de una red de explotación sexual de menores al interior de planteles escolares.

Por ello, pidieron a la SEJ que retire todos los cargos contra las jóvenes, que incluyen el pago de 195 mil pesos por la reparación de los daños al edificio, que se realice un dictamen psicológico a las 10 jóvenes detenidas, que se les dé un seguimiento psicológico y que, en caso de ser necesario, se paguen sus medicamentos.

“Han marcado un precedente para la lucha feminista en Guadalajara, sus autoridades, sus instituciones, su personal capacitado en perspectiva de género son solo un adorno. Se ha buscado accede a la justicia denunciando, en manifestaciones, en medios de comunicación y redes sociales y esta misma nunca llega ¿cuáles son las formas entonces?”, señaló el comunicado presentado durante el evento.

JM