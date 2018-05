Ruta 626 insistirá con tarifa de nueve pesos

Tras recuperar las 15 unidades que les fueron retiradas durante los operativos de la Secretaría de Movilidad (Semov) del pasado martes y miércoles, los empresarios de la ruta 626 insistirán con el cobro de la tarifa de nueve pesos por pasaje, informó Enrique Galván Vargas, líder de empresarios Transportistas de Jalisco.

De acuerdo a Galván, la empresa cuenta con una suspensión del Tribunal Administrativo del Estado que les permite cobrar esa tarifa; prueba de ello fue que, pese a los señalamientos de la Semov de que se retiraron las rutas por cobrar nueve pesos, ninguno de los folios que les expidieron fue por esa causa, pues las autoridades sabían que de registrarlo de esa manera estarían violando la suspensión.

“Es totalmente falso que nos hayan retirado una unidad por cobrar la tarifa de nueve pesos”.

El transportista mostró los folios que levantó la Semov a las unidades retiradas, y en efecto, las faltas iban desde “circular sin luces encendidas todo el tiempo”, “asiento del conductor flojo”, “falta de derrotero interior informativo”, “no cuenta con holograma de verificación” o “cuenta con sistema de audio portátil”. En ninguna se leía por cobrar nueve pesos.

“La tarifa de nueve pesos todo el transporte público la puede cobrar porque así se publicó en el Periódico Oficial el 13 de julio del año pasado, ¿por qué no la habíamos cobrado? Porque se supone que íbamos a hacer un sistema de prepago sano, transparente, donde nosotros íbamos a manejar nuestros recursos e íbamos a dar un banderazo que nunca se llevó a cabo”.

Galván insistió en que casi todos los concesionarios ya cumplen con los requisitos de ruta-empresa, pero no están de acuerdo en firmar para que el prepago lo administre la empresa Tisa Innova Card.

“Ya estamos constituidos el 80, 90% de rutas en empresa, pero la marca ruta-empresa no la vamos a adoptar, nadie del transporte, inclusive compañeros de una ruta-empresa que ahora está con nosotros (la C06) está prácticamente en quiebra. (...) Nosotros no vamos a firmar eso, que es lo que el gobernador quiere, es un negocio a perpetuidad hacer un pulpo camionero y ellos quieren tener el control de todo el dinero y nosotros cederles nuestras inversiones, no lo vamos a hacer”.

La siguiente semana, aseveró el líder transportista, acudirán a la Procuraduría General de la República para interponer denuncias por delincuencia organizada contra las autoridades estatales. “Es cuando se ejecutan actos ilegales que no son faltas administrativas, sino actos delictivos por parte de la autoridad”.

NM