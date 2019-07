Rompe Limón con Lemus por la Policía Metropolitana; diálogo sólo con Alfaro

El diálogo sobre la probabilidad de sumar a Tlaquepaque a la Policía Metropolitana será llevado a cabo únicamente con el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró ayer la alcaldesa María Elena Limón.

Ayer, en entrevista radiofónica, la presidenta municipal dijo que el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, era un “soberano mentiroso” luego de que éste asegurara que ella no había firmado el convenio de la Policía Metropolitana por “una cuestión personal”.

“Él (Lemus) nunca ha sido un mediador, es un alcalde como todos nosotros. Yo creo que es con el gobernador, ya que él fue quien convocó a una rueda de prensa. El gobernador está dentro de este convenio que ellos firmaron, que yo estoy esperando que me hagan llegar”, expresó la alcaldesa.

Dijo que, incluso, ayer tuvo que pedir por oficio al despacho del gobernador una copia del convenio firmado con la finalidad de analizar los puntos para saber si se tomaron en cuenta las propuestas que ella envió.

Al respecto, el alcalde zapopano señaló que, si es decisión de la alcaldesa, él se hará a un lado.

“Lo único que va a recibir de mí es apertura para que ella pueda sumarse al modelo metropolitano y nunca voy a entrar en un esquema de dimes y diretes o descalificativos personales. Si lo que ella pide es negociar con el gobernador y que yo me salga de la negociación, tampoco tengo ningún problema”, manifestó.

El viernes se llevó a cabo la firma del convenio de la conformación del Organismo Público Descentralizado (OPD) para la operación de la Policía Metropolitana, en la cual participaron ocho alcaldes y Alfaro Ramírez, sin la participación de la alcaldesa María Elena Limón.

Limón declaró que no se sumó al proyecto debido a que no ve necesaria la creación de un OPD, además de que en el convenio no se detallan las aportaciones de las partes; no parte de un diagnóstico claro y tampoco de un diseño de seguridad con bases sólidas.