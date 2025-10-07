Tlajomulco apoyará a comerciantes afectados por inundaciones en Adolf B. Horn

El pleno del Ayuntamiento de Tlajomulco aprobó por unanimidad la propuesta del presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, para redireccionar ocho millones de pesos del programa Apoyos Siempre Cerca 2025, con el fin de respaldar a comerciantes afectados por las recientes inundaciones en la zona de Adolf B. Horn.

La medida permitirá otorgar apoyos directos de 10 mil pesos a fondo perdido, beneficiando hasta 800 unidades económicas que sufrieron daños en sus establecimientos.

Al presentar la iniciativa, Quirino Velázquez subrayó la importancia de actuar con sensibilidad y rapidez ante la emergencia. “Pudimos dar un golpe de timón en un programa que teníamos para créditos a emprendedores. Hoy, debido a las contingencias, buscamos apoyar directamente a los comercios afectados, para llegar primero a quienes más lo necesitan. Con esta medida podemos beneficiar hasta 800 familias que dependen de su negocio día a día, para que al menos puedan surtir mercancía y seguir avanzando”, expresó.

Por su parte, Tonatiuh Zárate, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, destacó la pertinencia de la decisión. “Más que un crédito, lo que hoy necesitan nuestros emprendedores y comerciantes es un respiro inmediato para levantarse, seguir adelante y mantener la generación de empleos”, dijo.

Con esta acción, el Gobierno de Tlajomulco reafirma su compromiso con la población y la recuperación económica local.