Romería 2020: fieles piden a “La Generala” por fin de pandemia; se cuelan para verla

Aunque las autoridades blindaron los alrededores de la Catedral Metropolitana y las avenidas por las cuales se realizó el recorrido de la Virgen de Zapopan hacia la Basílica, centenas de fieles se colaron para verla.

Debido a la contingencia sanitaria por el nuevo coronavirus, la Romería de este año fue virtual y no se dio a conocer con anticipación la ruta que seguiría “La Generala”.

Desde antes de las 06:00 horas, decenas de personas esperaron en el cruce de Avenida Juárez y Paseo Alcalde para ver pasar a “La Pacificadora”.

Sandra rezó con su familia detrás de las vallas que colocaron con el fin de que las personas no se acercaran.

“Pedimos por todas las personas que han perdido la vida a causa del coronavirus y que han perdido sus trabajos. Le pedimos para que termine ya la pandemia”, expresó.

Adriana, quien participa en el evento religioso desde hace 30 años, llegó temprano con un niño Jesús vestido de danzante.

“Se siente mucha tristeza que este año no haya Romería como la conocemos. Aunque no podamos caminar con ella, la vamos a acompañar con sana distancia para pedirle por las personas que ya no están con nosotros a causa de la pandemia y para que termine pronto todo esto”.

Marilú, del colectivo “Danza Guadalupana”, coincidió en que sus plegarias eran para que la Virgen “mande mucha salud por la contingencia”.

La caravana pasó también por las avenidas Federalismo y Ávila Camacho, para finalmente llegar a la explanada de la Basílica de Zapopan, donde se celebró la misa de bienvenida presidida por el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega.

Las autoridades reportaron saldo blanco y reconocieron a los habitantes que acataron las disposiciones de este año.

Más de cuatro mil vigilan la caravana de la Virgen

BASÍLICA DE ZAPOPAN. Lució semi vacío el evento este año debido a las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19. ESPECIAL

El evento religioso se realiza vía remota para evitar contagios del virus

Aseguran que el recorrido fue visto desde España, Italia y Latinoamérica

Más de cuatro mil elementos de los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, así como del Gobierno del Estado, se encargaron de vigilar las actividades realizadas por la celebración de la Romería 2020 en su edición 286, incluyendo la caravana rumbo a la Basílica.

Resguardaron las calles por las cuales transitó “La Generala” para evitar aglomeraciones durante la procesión debido a la contingencia de coronavirus.

De acuerdo con el director General de la UEPCBJ, Víctor Hugo Roldán, durante la celebración de esta Romería que se transmitió por medio de redes sociales y televisión no se registraron concentraciones masivas de personas ni incidentes.

“El comportamiento que tuvo la ciudadanía que atendió las indicaciones de la autoridad fue ejemplar”, coincidió el secretario General del Ayuntamiento tapatío, Víctor Sánchez Orozco.

En Guadalajara hubo tres atenciones médicas, 14 infracciones por parte de la Dirección de Movilidad y Transporte, cinco a comercios en la vía pública y la clausura de dos establecimientos que incumplieron con los protocolos establecidos.

En Zapopan se hicieron 32 exhortos a comerciantes y se expidieron siete actas con decomisos por venta informal. Clausuraron dos comercios y sancionaron a tres más.

El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, destacó la labor coordinada y conjunta realizada con las autoridades, así como la disposición de los danzantes y la feligresía “para que esta tradicional fiesta cultural y religiosa se llevara sin contratiempos”.

Lemus recordó que hoy no habrá actividades por el Día del Danzante.

Al menos 22 mil personas vieron la Romería tan sólo en las páginas del Arzobispado, pero hoy se dará a conocer la cifra final de quienes la siguieron vía remota.

