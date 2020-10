Romería 2020: Fieles piden a la Virgen de Zapopan fin del coronavirus

Pese a que no se anunció oficialmente el recorrido que seguiría la Virgen de Zapopan hasta su llegada a la Basílica, y aunque se realizaron distintos cierres viales en el trayecto, decenas de fieles buscaron la manera de acercarse a ella para pedir por sus necesidades.

Sandra llegó desde las 6:30 horas al cruce de la avenida Juárez y Paseo Alcalde, y junto con su familia comenzó a rezar el rosario detrás de las vallas que las autoridades colocaron con el fin de que las personas no se acercaran a la Catedral. Con ella, decenas de personas comenzaron a rezar también.

EL INFORMADOR / F. Atilano

"Nos pusimos a rezar por las necesidades que hay ahorita. Que las personas se nos unieran a rezar fue muy bonito porque es la unión de toda la gente, que estamos en la misma sintonía aunque no la podamos acompañar en su recorrido. En el rosario pedimos por todas las personas que han perdido la vida a causa del coronavirus y que han perdido sus trabajos por lo mismo. Le pedimos a nuestra madre para que termine ya la pandemia y también por todos los desaparecidos", expresó.

Adriana fue otra de las fieles que llegó desde temprano con un niño Jesús vestido como danzante. Desde hace casi 30 años acompaña a la virgen en su recorrido y esta vez no fue la excepción pues con su cubrebocas colocado salió junto con "La Generala" rumbo a Zapopan.

"Se siente mucha tristeza que este año no haya Romería como la conocemos, pero de corazón seguimos acompañando a la virgen. Aunque no podamos caminar con ella al paso la vamos a acompañar con su sana distancia para pedirle que cuide a mis hijos, a mi familia y ahorita principalmente por las personas que ya no están con nosotros a causa de la pandemia y para que termine pronto todo esto" expresó.

Marilú es parte del colectivo "Danza Guadalupana", de la colonia El Bethel, cuyos integrantes acompañaron a "La Pacificadora" detrás de los más de 100 vehículos y motocicletas de las autoridades municipales y estatales que resguardaban a la virgen para evitar que las personas se acercaran a ella.

"Apenas vamos a ajustar un año y es el primer año que nos tocaba venir, nos dieron la oportunidad de acompañar a la virgen con su sana distancia y para nosotros es una emoción muy grande. Lo que le queremos pedir es que nos mande mucha salud, sobre todo ahorita por la contingencia", dijo.

A las 7:30 de la mañana "La Generala" salió de la Catedral tras la misa de despedida y se dirigió por Paseo Alcalde hacia avenida Juárez. La gente corrió para verla, pero los elementos de la Policía Estatal y la Policía de Guadalajara impidieron que caminaran detrás de ella. Con paso veloz, la caravana llegó hasta la avenida Federalismo, donde las personas salían a saludarla y grabarla con sus celulares, mientras otros aplaudían y la vitoreaban. "¡Viva la reina de la paz, viva la pacificadora!" se escuchaba gritar a los fieles.

Mientras la caravana circulaba por la avenida Ávila Camacho se hizo notorio un grupo de personas que, a bordo de sus bicicletas, acompañaron a la virgen por el sentido contrario de la rúa, mientras que sobre la ciclovía, ya cerca de la Basílica, una decena de fieles peregrinaba mientras cantaban y rezaban por "La Reina del Lago".

Una vez que la Virgen de Zapopan llegó a la explanada de Zapopan, alrededor de las 8:40 horas, fue recibida por una comitiva enviada por los Hermanos Franciscanos, quienes la llevaron hasta la entrada de la basílica para después cerrar sus puertas y celebrar así la misa de bienvenida, a cargo del cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega.

Mientras tanto, la explanada lució vacía. No hubo danzantes ni vendedores ambulantes, no hubo caballos ni juegos de feria, tampoco hubo fieles que pernoctaran en la calle en espera de la bendición de la virgen zapopana, pero fue así la forma en la que las autoridades eclesiásticas encontraron la manera de celebrar la Romería número 286 en "la nueva normalidad" como un mensaje de fe a la sociedad.

GC