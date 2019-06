Revelan video de supuesta presión a MP para liberar a menor acusado de secuestro

Un video revela la presunta presión a una agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco para alterar información de una carpeta de investigación sobre un adolescente involucrado en un caso de secuestro y liberarlo.

Una agente del MP denuncia que uno de sus superiores y encargado de la Unidad de Investigación de Delitos cometidos por Adolescentes en Conflicto con la Ley, Marco Antonio Montes González, le pidió alterar datos sobre la hora de la detención de un menor de edad señalado por secuestro.

En la grabación difundida se escucha la solicitud de recibir el informe policía investigadora de la Fiscalía, que sería entregado como a las 5:00 de la mañana, y registrar que lo había recibido previamente.

"Lo van a entregar como a las 5 de la mañana, más o menos, 4 o 5 de la mañana. Pero el objetivo es recibirlo temprano, recibirlo que llegó a las 9 y media, 10, no sé, dependiendo del parte médico y lo que se maneje, pero no manejarlo como ilegal", dice.

También se pide otorgar libertad bajo fianza porque tiene 13 años.

La agente argumenta que "no me voy a meter en una bronca por ayudar a otra área" y que la por ley no le corresponde dar la libertad, pues se trata de un caso de secuestro

Refuta que la libertad tendría que darla el juzgado.

