Retrasada, apertura de ducto Salamanca-Guadalajara: líder gasolinero

La apertura del poliducto Salamanca-Guadalajara, que transporta la mayoría del combustible a Jalisco, volvió a retrasarse por razones de seguridad tras los 67 fallecidos por la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, aseguró Carlos Elizondo, representante de 800 gasolineros a nivel nacional.

El gobernador Enrique Alfaro, a partir de información proporcionada por la Secretaría de Energía federal (Sener), anunció el pasado 16 de enero la reapertura del ducto para éste sábado, situación que no se cumplió.

"Lamentablemente las noticias no son buenas, no se va a abrir el ducto como era la intención el día de hoy, todo esto a raíz de lo que sucedió en Hidalgo", mencionó Elizondo. "Esto no afecta técnicamente al poliducto que surte a Guadalajara, pero es verdad que, hablando de seguridad, si afectó bastante".

Según el empresario y líder gasolinero, el nuevo retraso se debió a que el gobierno federal quiere tener mayores condiciones de seguridad para poner en funcionamiento el ducto tras el accidente de Tlahuelilpan.

La nueva fecha para reabrir el ducto es una incógnita, aunque Elizondo estimó que en tres o cuatro días podría haber condiciones de seguridad para echarlo a andar.

"La ciudadanía ya no aguanta más el tema del desabasto, y hay que abrir el poliducto, no hay otra ruta. Hay que correr riesgos, puede suceder algo, pero puede no suceder nada, teóricamente está bien vigilado pero todavía hay algunas fallas en la seguridad del poliducto", afirmó.

Si la situación persiste en los próximos días, algunas gasolineras podrían cerrar definitivamente al no tener recursos para seguir operando.

"Muchos están llegando al límite, otros están todavía en el margen porque tienen estaciones en todo el país, pero aquellos que tienen infraestructura sólo en estados con desabasto se encuentran en estado crítico", declaró Elizondo.

Esta mañana, el gobernador Enrique Alfaro dijo no tener notificación sobre el retraso de la apertura del poliducto de Salamanca.

"Estaremos pendientes del tema, informaremos lo que el Gobierno de México determine en el transcurso del fin de semana y reiteramos toda nuestra disposición para ayudar en lo que se requiera", anunció en sus redes sociales.

JM