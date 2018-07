Retiran mil 107 tarjetas de InnovaCard a beneficiarios de Bienevales

Por hacer mal uso del plástico al utilizarlo para pagar los viajes de otras personas, el Gobierno del Estado ha retirado mil 107 tarjetas de InnovaCard a beneficiarios de Bienevales. Rodolfo Guadalajara, director de Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), recordó que la persona que recibe el apoyo es la única que puede usar la tarjeta.

“Alguien que esté en la categoría de estudiante tendrá que identificarse plenamente y de la misma forma el adulto mayor. Esa tarjeta no es transferible, es completamente personal y no se pueden hacer en el mismo momento más de una lectura de la tarjeta. Sólamente sirve para un solo pasaje dentro de la unidad, no puede hacer varios pagos”, señaló.

Guadalajara explicó que al momento se han instalado alrededor de dos mil 30 lectores de InnovaCard en camiones y ya hay una agenda firmada con otros mil 500. La meta es llegar a los cinco mil 200 unidades que se encuentran autorizados como prestadores del servicio de transporte.

“Iniciamos un proceso de transición que tiene que ver con dos vertientes: la instalación del 100% de los equipos en camiones y la sustitución de los papeles por recargas electrónicas. Esto se va a dar en razón del uso de la ruta empresa”.

Al momento, este método de pago ya es utilizado en el Tren Ligero, las tres rutas del Sitren y en todas las rutas empresa.

El funcionario explicó que el recurso de los Bienevales se va a un fideicomiso que en 24 horas lo paga a los transportistas que ya tienen una cuenta bancaria y en 72 horas se les entrega un cheque a quienes no tienen cuenta bancaria. Este dinero no lo toca ninguna empresa en ningún momento.

Cinco empresas certificadas para servicio prepago

Sobre el sistema de prepago, Rodolfo Guadalajara explicó que son cinco las empresas certificadas para prestar el servicio que son TISA, IDETRA, Setin, BEA y Más Control. Señaló que son los transportistas quienes firman el contrato con ellas en los términos que acuerden.

Todo el recurso del prepago se depositará en un fideicomiso que se irá repartiendo entre los transportistas según los pasajes que se paguen con este sistema.

Comienza proceso para la entrega de Bienevales

Del 2 al 31 de agosto, se renovarán los Bienevales para los adultos mayores y personas con discapacidad para los beneficiarios, anunció Daviel Trujillo, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedis). Serán 22 módulos en todo el Estado donde se deberá acudir a hacer este trámite.

“Deberán presentarse con original y dos copias de la identificación oficial y CURP. En caso de que sean menores de edad con discapacidad deberán presentar credencial del DIF, del CRIT o cualquier credencial con fotografía además de copia de la identificación del padre o tutor y en caso de este último un documento que lo acredita como tal”.

Los beneficiarios deberán presentarse por orden alfabético según la letra con la que comienza su primer apellido. La letra A acudirá el 2 y 3 de agosto, la letra B será el 6 de agosto, la C el 7 y así sucesivamente.

“Aun así los módulos estarán disponibles hasta el 31 de agosto para quienes no alcanzaron a acudir cuando les correspondía”.

Mientras que a los estudiantes, la renovación será del 29 de agosto al 4 de octubre. Deberán acudir con constancia de estudios vigente, orden de pago ya pagada o credencial de estudiante vigente; identificación oficial con fotografía y CURP. También habrá 22 módulos de atención.

Deberán agendar su cita a partir del 19 de julio hasta el 28 de agosto en https://programassociales.jalisco.gob.mx/beneficiarios/

Por otro lado, la activación de recarga y activación de Bienevales en InnovaCard se realizará a la par de la renovación de los beneficiarios del programa.

Discapacitados y tercera edad

Guadalajara

Parque Agua Azul

Parque San Jacinto

Oblatos

Complejo Panamericano de Voleibol

Centro Nueva Galicia

DIF Estatal

DIF Sauz

Zapopan

IJAM

Secundaria Técnica 24

Las Águilas

DIF Zapopan

Tlaquepaque

CODE Paradero

Tonalá

Instituto de la Juventud

Tlajomulco

Andador Centenario

El Salto

DIF

Ciudad Guzmán

Conasupo

Puerto Vallarta

Unirse

Lagos de Moreno

Unirse

San Juan de los Lagos

Oficina regional de la Sedis

Tepatitlán

Oficina regional de la Sedis

Autlán

Oficina regional de la Sedis

Estudiantes

Guadalajara

Parque Agua Azul

Parque San Jacinto

Complejo Panamericano de Voleibol

Centro Nueva Galicia

DIF Sauz

Prepa 6

Zapopan

Secundaria Técnica 24

Las Águilas

DIF Zapopan

CUCBA

Tlaquepaque

CODE Paradero

Tonalá

Instituto de la Juventud

Desarrollo Social

CuTonalá

Tlajomulco

Andador Centenario

Ciudad Guzmán

Conasupo

Puerto Vallarta

Unirse

CuCosta

Lagos de Moreno

Unirse

San Juan de los Lagos

Oficina regional de la Sedis

Tepatitlán

Oficina regional de la Sedis

Autlán

Oficina regional de la Sedis