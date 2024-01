Resuelven que aspirante a notaria presente examen otra vez

La abogada María Guadalupe Sánchez González, volverá a presentar las preguntas faltantes del examen que le fue mutilado en el 2018 y por lo cual supuestamente reprobó y no obtuvo los puntos requeridos para obtener el fiat de notaria en Jalisco, así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Fue en junio del 2018 cuando la aspirante a notaria presentó su examen y salió segura de lograr una calificación mayor al puntaje mínimo de 80 puntos, requerido para obtener el fiat.

Sin embargo le sorprendió ver que en el acta del jurado le impusieran una calificación de 60 puntos, por lo que presentó una demanda de amparo para su revisión. Al ver el examen se percataron de que había sido mutilado.

Posteriormente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito resolvió a su favor, para que presentara nuevamente las preguntas faltantes del examen que le habían mutilado.

Su abogado, Francisco Velasco González explicó que el tiempo que se dio para responder la prueba y que las preguntas eran distintas al examen original, por lo que nuevamente presentaron un recurso de inconformidad ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

“El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito resuelve que efectivamente no está cumplida la sentencia, toda vez que no es el tiempo adecuado y no son las preguntas por lo tanto ordena que se vuelva a practicar el examen con las mismas preguntas del examen cuyas respuestas habían sido mutiladas”, precisó.

Velasco González, detalló que con esta resolución la sustentante deberá presentar un examen con 65 minutos como mínimo de tiempo.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, otorgó al jurado del Colegio de Notarios y al Gobierno del Estado un término de 10 días hábiles para cumplir con la sentencia.

“Ahora procede hacer el examen con esas mismas 27 preguntas y una vez que esté realizado vigilaremos que esté bien calificado, porque desde luego que es un tema que preocupa cómo califiquen”, señaló Velasco González.

Una vez aprobado el examen, se espera que a la abogada Sánchez González le otorguen el fiat de notaria en Jalisco.

