Respaldo a la Guardia Nacional pero sin mando militar: Alfaro

Jalisco apoya la integración de la Guardia Nacional si se respetan las facultades y responsabilidades en materia de seguridad de las autoridades locales y no incluye un mando militar; afirmó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Durante su participación en el foro de consulta organizado por la Cámara de Diputados, sobre la reforma constitucional para la creación de la Guardia, el mandatario estatal presentó observaciones al dictamen entre las que destacó se debe aprobar una regulación para el uso temporal de las fuerzas armadas en labores de seguridad sin quitarle la responsabilidad a las autoridades civiles; subrayó que a la par de la conformación de la nueva corporación nacional se debe fortalecer a las policías estatales y municipales.



"Que la relación con las instituciones de seguridad pública estatales y municipales sea de coordinación y no de subordinación, el texto del dictamen debe incluir una referencia expresa, en el artículo 21 constitucional, a que la Guardia Nacional forma parte de un sistema nacional de seguridad, en el que las autoridades locales tienen salvaguardada su función constitucional en materia de seguridad", explicó.



El gobernador reconoció el papel de las fuerzas armadas, sostuvo que la coyuntura que tiene Jalisco en materia de seguridad no puede enfrentarse sin el apoyo del Ejército y la Marina, pero dijo que eso no significa que se acepte el camino de la militarización del país.



Alfaro respaldó la intención del Presidente de la República de construir su política y estrategia de seguridad para el país, pero dijo que en esa aspiración se debe escuchar e integrar a todas las voces.



"En lo personal no vengo a regatear, hoy venimos a proponer, venimos a expresar las preocupaciones que tenemos, a plantear ideas para tener una política de seguridad pública democrática, duradera y eficaz", añadió.



SABER MÁS

Propuestas formuladas por el gobernador

1) El fortalecimiento de las policías e instituciones civiles de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

2) La preocupación de un modelo centralista y de invasión de atribuciones que propone la reforma.

3) Que el mando que se le confiera a la Guardia Nacional de manera expresa en el texto constitucional, debe ser un mando civil.

4) Puntualizar en la reforma que la relación con las instituciones de seguridad pública estatales y municipales será de coordinación y no de subordinación.

5) Que el Congreso de la Unión discuta todo el paquete de leyes secundarias vinculadas a la implementación de la Guardia Nacional, en particular su Ley Orgánica.

LS