Reprocha Cámara de Comercio violencia contra inspectores tapatíos

La Cámara de Comercio de Guadalajara calificó de intolerables los actos de violencia ejercidos contra los inspectores municipales y dijo que son reprobables e inadmisibles.

“Como una sociedad civilizada, no podemos permitirnos el uso de la violencia física bajo ninguna circunstancia. Entendemos la necesidad de trabajar de personas que no han estado en circunstancias de contar con un trabajo en el sector formal, pero consideramos que no podemos admitir actos como estos en contra de servidores públicos que solo realizan su trabajo, al intentar hacer cumplir y valer los reglamentos municipales”, dijo.

Agregó que al comercio organizado les preocupa de sobre manera el crecimiento del comercio informal en el Centro Histórico de la ciudad, particular y justamente en la zona en la que los inspectores fueron agredidos.

Esto es, en las áreas comerciales de Obregón y Calzada Independencia, ya que, de acuerdo con nuestros sondeos internos, no solo ejercen prácticas de comercio desleal en detrimento de comercios establecidos, sino que son foco de inseguridad, insalubridad y ahora de propagación de COVID-19, al no implementar ninguna medida de seguridad, como si lo hace el comercio establecido.

“Por lo que pedimos a las autoridades ejercer la ley en contra de los agresores, así como no frenar los operativos de control al comercio informal y reforzar la seguridad de ciudadanos y servidores públicos durante dichos operativos. Deseamos una pronta recuperación a los servidores públicos afectados por estos hechos,” concluyó.

LS