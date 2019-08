Reportan problemas de pago con tarjeta en Guadalajara

“He estado en Medrano desde la mañana y como a las dos de la tarde en todas las tiendas nos dijeron que solo pagos en efectivo porque no servían sus terminales. En algunas pensaban que era el internet y en otras que tenían fallas. Afortunadamente traía efectivo”, contó Celia Castañeda.

Y no es la única, desde hace unas horas usuarios de diferentes bancos han reportado fallas en el pago con tarjeta en Guadalajara.

De hecho, Grupo Financiero Banorte informó por medio de redes sociales que su proveedor de sistema de pagos con tarjeta “presenta problemas en el servicio a distintos bancos, por lo que podrá experimentar rechazos en algunas transacciones por servicio no disponible”.

Sin embargo, indicó que su proveedor ya trabaja en la solución.

“Yo acabo de ir al super y mi tarjeta no pasó”, platicó Arturo, usuario de este banco.

“En la caseta de Ocotlán no funciona el pago con tarjeta, habemos varios usuarios esperando a que el sistema se restablezca”, informó el usuario Felipe zendejas en Twitter.

Los trabajadores de los establecimientos también tuvieron problemas, pues no sabían si era solo su lugar de trabajo y los clientes se molestaban.

Un caso es el de Karen Ramos que trabaja en un restaurante:

“Como a las 11 o 12 dejamos de poder cobrar con tarjeta y las mesas (para pagar) se nos juntaron. Llamamos a nuestro banco, que es Afirme, y nos dijeron que era porque estaban actualizando el sistema, pero les dije que estaba mal que no avisaran porque los clientes no sabían y no traían efectivo. Uno hasta se nos fue sin pagar”.

Además, usuarios de todo el país reportan lo mismo.

En León, Guanajuato, por ejemplo, Héctor detalló que “cuando pagué me rechazó la tarjeta y el vendedor me dijo que no tenía fondos, le dije que sí tenía, la volvió a poner y ya fue cuando funcionó”.

