Detenido en Zapopan por caso de Tlajomulco fue asegurado a partir de seguimiento al C5: SSE

Luego de que se diera a conocer el asesinato de un hombre en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, sobre la avenida López Mateos, la Secretaría de Seguridad del Estado informó sobre la detención en Zapopan de un joven quien reunía las características del señalado como causante del homicidio.

Fue 15 kilómetros adelante, en López Mateos y Bonampak, donde se informó sobre el aseguramiento de un joven de 20 años, quien tripulaba una moto de pista en color azul, y quien reunía las características de uno de los causantes del asesinato.

Según lo referido por la Secretaría de Seguridad, fue a partir de la coordinación establecida con el C5 Escudo Urbano que se analizó de inmediato la circulación de López Mateos tras el reporte del homicidio, encontrando que sobre la misma avenida circulaba el sujeto y la moto, reuniendo las características descritas por el copiloto de la víctima, por lo cual se dio aviso a las autoridades para iniciar su persecución.

Fue en el cruce de la calle Bonampak, en Las Fuentes, ya en el municipio de Zapopan, donde el sujeto, al sentirse atrapado por la autoridad, perdió el control de la motocicleta, una y derrapó.

El hombre entonces fue asegurado por la autoridad estatal, al tiempo que se solicitó su atención médica de primer contacto para descartar lesiones graves.

Al detenido no se le habría encontrado algún arma, pero sí fue sorprendido con algunas dosis de droga, por lo que fue presentado ante el Ministerio Público de la Fiscalía Estatal, para que se encargue de las investigaciones correspondientes y se determine su situación legal.

Será a partir del análisis de las cámaras de videovigilancia de los negocios de la zona de San Agustín, así como el seguimiento de las cámaras de videovigilancia del C5 Escudo Urbano y de la versión del testigo que acompañaba al hoy fallecido, que se determine si el detenido tiene relación o no con el asesinato.

Al sujeto también se le aseguró la motocicleta, una Yamaha azul R6 con placas del estado de Michoacán, no registrada ante el Registro Público Vehicular.

NA